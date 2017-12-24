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Общество

21 декабря 2017, 11:40
МОК опубликовал логотип для российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018

МОК опубликовал логотип для российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018

Логотип представляет собой белый круг с вписанными в него красными заглавными буквами Olympic Athlete From Russia

Международный олимпийский комитет опубликовал вариант логотипа, обозначающего статус российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане как "спортсменов-олимпийцев из России" (OAR), сообщает ЕНВ.

Логотип представляет собой белый круг с вписанными в него красными заглавными буквами Olympic Athlete From Russia.

Ранее в среду МОК также разместил на своем официальном сайте перечень требований к форме российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее.

Так, к российским атлетам выдвинуто 13 требований. В частности, на униформе россиян, в которой атлеты будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр, а также в ходе самих соревнований, тренировок и в повседневной жизни во время Олимпиады, может быть указано только два типа наименований: OAR (от англ. olympic athlete from Russia — прим. ред.) или "олимпийский спортсмен из России".

Изображение на спортивной одежде и экипировке национального флага, герба, эмблемы Олимпийского комитета России запрещается. Такие требования предъявляются и к тренерам и официальным лицам, которые будут присутствовать на Олимпиаде.

МОК указывает, что размер шрифта слов "олимпийский спортсмен" и "из России" должен быть одинаковым и пропорционален площади размещения.

Цветовая гамма одежды не должна образовывать ни в каких сочетаниях российский триколор, поэтому допускается использование только одно- или двухцветных элементов, определённые тона которых должны быть темнее, чем те, которые описаны в национальной геральдике.

Российских спортсменов также обязали заранее согласовать дизайн формы.

До 28 января Международный олимпийский комитет также должен опубликовать перечень допущенных к зимней Олимпиаде россиян. Окончательный состав олимпийской команды из РФ определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета объявил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России". 

Метки: Олимпиада

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