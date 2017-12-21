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Общество

20 декабря 2017, 22:30
Суд над "набережной" во Владивостоке состоялся

Суд над "набережной" во Владивостоке состоялся

Заседание прошло во вторник, 19 декабря

В краевом арбитражном суде состоялось слушание по делу о принудительном сносе незаконных строений на территории пляжа "Юбилейный". Заявителем стала администрация города Владивостока, ответчиком выступила компания "Влад-Орион", в собственности которой находится данная территория, сообщает ЕНВ.

Судебное заседание прошло во вторник, 19 декабря. Спор мэрии с собственником пляжа возник из-за построек, возведенных на набережной по утверждению администрации города, незаконно, без согласования.

Юристы мэрии представили в суде подтверждающие документы, что в территориальном управлении Росрыболовства работы по возведению объектов на территории пляжа "Юбилейный" не были согласованы и, следовательно, арендаторы нарушили Водный кодекс РФ. Речь шла о контейнерном комплексе, летних верандах, деревянном настиле, туалете и будке охранника. Мэрия также пыталась доказать в суде, что арендованная бизнесменами территория является публичным сервитутом.

Защита апеллировала тем, что перед строительством контейнерного комплекса обращение субарендатора к городским властям было. На запрос предпринимателей Дмитрия Чепурного и Михаила Максименко в мэрии сообщили, что никаких разрешительных документов не требуется. Именно поэтому субарендаторы начали строительство объектов.

Что касается публичного сервитута, юристы ответчика пояснили, что до подачи в суд, сторона ответчика ничего об этом не знала. Более того, арендаторы завили, что облагораживание пляжа только способствует комфортному отдыху людей и никак не мешает "тропе здоровья". Ответчик пояснил также, что возведение Центра зимнего плавания может помочь федерации зимнего плавания и закаливания "Косатка ДВ".

В ходе заседания защита сделала акцент на отсутствии каких-либо предписаний от Росприроднадзора и Росрыболовства, связанных с нарушениями в адрес бизнесменов. Кроме того, защита утверждала, что договор аренды дает пользователю землей строить на ней, в том числе, объекты временного назначения.

В завершение слушания судья приняла решение обязать ответчика и истца вместе осмотреть спорные земельные участки с последующим составлением акта. Следующее заседание по данному делу суд назначил на 16 января 2018 года.

Напомним, иск администрации города к ООО "Влад-Орион" был принят к производству 24 октября. В ходе предварительного слушания Арбитражный суд вынес в адрес "Влад-Ориона" постановление о запрете возведения на территории пляжа "Юбилейный" новых зданий и сооружений, в том числе, и временных конструкций.

Отметим, пресс-секретарь администрации города Владивостока Марина Ивлева ранее заявляла, что мэрия не против благоустройства на побережье и возведения объектов, которые соответствуют зоне использования данных территорий, но против незаконных действий собственника и арендаторов.

"Любой застройщик, прежде чем что-либо возводить, должен получить все разрешительные документы. Любая деятельность должна осуществляться в рамках закона, и такой порядок не мы придумали, он существует во всем мире", - поясняла перед заседанием суда ЕНВ Марина Ивлева.

Метки: Набережная, суд

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