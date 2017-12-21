Анна Хохлова: В чем встречать Новый год 2018

Своенравный и строптивый Красный Огненный Петух вот-вот передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке. Символу ответственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й придут уравновешенность, внутренний покой и порядок. О том как правильно подготовиться и встретит новые 12 месяцев рассказала корреспонденту ЕНВ дизайнер бренда Kvay Анна Хохлова.

Желтая Земляная Собака - очень мощный знак, несущий в себе энергетику активного и целеустремленного животного. Главными цветами-фаворитами на этот раз станут желтый, черный, оранжевый. коричневый, золотистый, горчичный и шафрановый цвета.

Смело выбирайте любые оттенки желтого - абрикосовый, аврорный, алебастровый, златозарный, бронзовый и так далее. Размышляя, в чем встречать Новый год 2018, учтите: даже самое консервативное платье этого цвета можно украсить блестящим элементом, лучше всего золотым или желтым, и тогда вы всегда будете в тренде.

Что касается тренда в фасоне платьев, сейчас очень актуальны пайетки, все что блестит и переливается.

Черный и золото

Одним из стильных вариантов будет выбрать платье черно-золотое , или же обыграть черное платье золотыми украшениями.





Блеск

Останавливая свой выбор на платье из блестящей ткани, помните важное условие - в этом случае простой крой





Тропеция

Советую так же рассмотреть варианты платья в форме тропеции с коротким рукавом.





Платья ниже колен в коричнево горчичных и светло коричневых оттенков

Цвета представленные ниже фавориты знака 2018 год.





Принты

Если вы любите оригинальные и не скучные наряды, можно так же выбрать платья с различными принтами в желтых оттенках грядущего года.



