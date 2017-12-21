В Южной Корее зарегистрированы два вида птичьего гриппа

Карантинное агентство Южной Кореи сообщило в среду, что, по крайней мере, два штамма птичьего гриппа попали в страну этой зимой. Опасный вирус занесли перелетные птицы, сообщает ЕНВ.

Карантинное агентство Южной Кореи обнародовало результаты проверки ДНК на вирусы, обнаруженные на двух утиных фермах в Кончхане и Йонаме в провинции Чолла. Вирус, обнаруженный в Кончхане 19 ноября, оказался птичьим гриппом типа H5N6. Он является производным от смешения вируса N6 с типом H5N8, распространившимся в Европе в конце 2016 года. Позднее штамм этого вируса был обнаружен также на южнокорейском острове Чеджудо 27 ноября.

10 декабря специалисты агентства зарегистрировали еще один штамм H5N6 в Йонаме, однако последовательность молекул в ДНК в этом случае отличается от вируса, который был обнаружен в Кончхане.

По данным Всемирной организации здравоохранения, высокопатогенный птичий грипп (ВППГ) – это целый ряд вирусов, которые вызывают тяжелые заболевания у птиц и приводят к высокой уровни смертности среди этих животных.

Власти Южной Кореи уже ввели карантин на утиных фермах в юго-западных регионах страны, после новой вспышки ВППГ. Специалисты агентства взяли пробы у 76 тысяч уток на пяти фермах, расположенных в провинции Чолла, которая является крупнейшим в стране "утиным регионом". Напомним, в прошлом году власти Южной Кореи уничтожила более 30 миллионов птиц, таким образом, была сдержана вспышка опасного вируса и его дальнейшее распространение.