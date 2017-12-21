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Общество

20 декабря 2017, 14:40
На Курильском жёлобе ожидается сильное землетрясение

На Курильском жёлобе ожидается сильное землетрясение

Оно должно произойти в течение ближайших 30 лет

В районе Курило-Камчатского жёлоба в Тихом океане у северного побережья Японии зарегистрирована сейсмическая активность. В ближайшие годы высока вероятность мощного землетрясения. Об этом во вторник стало известно на заседании правительства Японии, сообщает ЕНВ.

"Вероятность землетрясения мощностью не менее 8,8 баллов в течение следующих 30 лет составляет от 7 до 40 процентов", - говорится в докладе правительства о возможности землетрясений. Прогнозы основаны на данных по исследованию девятибалльное землетрясения в Восточной Японии, которое произошло на побережье архипелага в марте 2011 года и вызвало масштабные цунами.

В докладе отмечается, что столь сильное землетрясение практически неминуемо, так как прошло около 400 лет с тех пор, как предыдущее землетрясение затронуло территорию вдоль Курильского желоба. Впервые за последние 13 лет правительственный комитет пересмотрел отчет о перспективах землетрясений в районе тектонических разломов.  Предыдущий доклад был опубликован в 2004 году, вскоре после землетрясения силой 8 баллов в 2003 году в районе Токачи на Хоккайдо.

Сообщается, что землетрясение в XVII веке произошло в результате крупного смещения тектонических плит на Хоккайдо в 1611-1637 годах. Природное явление вызвало цунами, которое затопило побережье до 4 километров. По оценке комитета, мощные землетрясения происходили вдоль Курильского желоба 18 раз за последние 6500 лет. Во всех случаях средний интервал составлял 340-380 лет.

Комитет также опубликовал свой первый отчет о долгосрочной оценке пяти активных разломов в регионе Сикоку в западной части Японии, включая зону разлома медианной тектонической линии, которая является самой большой в стране. Как говорится в докладе, в зоне разлома может произойти землетрясение величиной до 8 баллов, которое может распространиться от Сикоку до Оиты.

По словам сахалинского сейсмолога Елены Семеня, цитирует ее слова РИА "Сахалин-Курилы", ученые уже достаточно давно занимаются долгосрочными прогнозами, о периодах повторяемости сильных землетрясений в тех или иных районах написано много книг и монографий. И не секрет, что в тех или иных районах крупные землетрясения повторяются через определенное количество лет.

"Мы живем в сейсмоопасном регионе, поэтому вероятность землетрясения, тем более на такой большой срок, как 30 лет, очень высока. Японцы просто лишний раз напомнили нам об этом. Вероятность в 40% – ну, это как 50 на 50 – то ли будет, то ли нет. К таким прогнозам нужно относиться очень аккуратно. Землетрясение предсказать невозможно", - сказала Семеня.

Метки: землетрясение, Курилы

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