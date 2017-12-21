Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

20 декабря 2017, 14:30
"Аврора" возобновляет полёты в Нерюнгри

"Аврора" возобновляет полёты в Нерюнгри

Первый рейс по маршруту Хабаровск-Нерюнгри состоится 3 января 2018 года

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 3 января 2018 года возобновляет выполнение регулярных полётов из Хабаровска в Нерюнгри и обратно. Рейс HZ 4530/4531 будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщает ЕНВ.

Длительность полёта – 2 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону — от 5 640 рублей с учетом сборов. Рейс будет выполняться на воздушном судне Q400.

Первый рейс по маршруту Хабаровск-Нерюнгри состоится 3 января 2018 года. Вылет из Хабаровска в 10:00, прилёт в Нерюнгри в 11:40. Вылет из Нерюнгри 12:40, прилёт в Хабаровск в 16:00.

Далее по вторым и шестым дням недели рейс будет выполняться по следующему расписанию: вылет из Хабаровска в 10:00, прибытие в Нерюнгри в 11:40. Обратный вылет из Нерюнгри в Хабаровск в 12:40, прибытие в 16:00 (время местное). По субботам вылет из Хабаровска в 09:00, прилёт в Нерюнгри в 10:40. Обратный вылет из Нерюнгри 11:40, прилёт в Хабаровск в 15:00.

Метки: Аврора, рейс

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

КНР обсуждает проект высокоскоростной железной дороги Харбин-ВладивостокКНР обсуждает проект высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток
19 декабря 2017, 17:10
Сумма инвестиций в проект составляет $20 млрд
Китайские инвесторы намерены развивать молочное животноводство в ПриморьеКитайские инвесторы намерены развивать молочное животноводство в Приморье
19 декабря 2017, 13:50
Китайцы намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 50 тысяч особей
Деятельность кафе "МИКАН" в ТЦ "Черёмушки" приостановлена по инициативе РоспотребнадзораДеятельность кафе "МИКАН" в ТЦ "Черёмушки" приостановлена по инициативе Роспотребнадзора
18 декабря 2017, 17:40
Решение по статье 6.6 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" вынес Первореченский районный суд

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+