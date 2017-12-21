"Аврора" возобновляет полёты в Нерюнгри

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 3 января 2018 года возобновляет выполнение регулярных полётов из Хабаровска в Нерюнгри и обратно. Рейс HZ 4530/4531 будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщает ЕНВ.

Длительность полёта – 2 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону — от 5 640 рублей с учетом сборов. Рейс будет выполняться на воздушном судне Q400.

Первый рейс по маршруту Хабаровск-Нерюнгри состоится 3 января 2018 года. Вылет из Хабаровска в 10:00, прилёт в Нерюнгри в 11:40. Вылет из Нерюнгри 12:40, прилёт в Хабаровск в 16:00.

Далее по вторым и шестым дням недели рейс будет выполняться по следующему расписанию: вылет из Хабаровска в 10:00, прибытие в Нерюнгри в 11:40. Обратный вылет из Нерюнгри в Хабаровск в 12:40, прибытие в 16:00 (время местное). По субботам вылет из Хабаровска в 09:00, прилёт в Нерюнгри в 10:40. Обратный вылет из Нерюнгри 11:40, прилёт в Хабаровск в 15:00.