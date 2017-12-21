Новый командующий вооруженными силами Индонезии отменил решение предыдущего

Новый командующий вооруженными силами Индонезии маршал Хади Тхаджанто отменил планирующиеся кадровые перестановки, решение о которых принял его предшественник, генерал Гатот Нурмантио. Согласно им, более 30 высших генералов страны должны были уйти со своих постов, сообщает ЕНВ.

Маршал Хади Тхаджанто заявил, что решение командующего вооружёнными силами от 4 декабря о кадровой перестановке должно быть пересмотрено. Об этом он сообщил 19 декабря. Среди решений, которые были отменены – назначения командующего армией стратегических резервных сил, командующего военным округом на Суматре и начальника разведывательной службы.

Бывший глава военного ведомства Индонезии генерал Гатот Нурмантио в 2015 году был назначен на пост президентом Джоко Видодо. Некоторые эксперты отмечают, что переназначение руководителя военных сил страны связано с высокими политическими амбициям г-на Гагота. По некоторым сведениям, он хотел баллотироваться на следующих президентских выборах в 2019 году. Также отмечает, что генерал Гатот имел устойчивые связи с оппозиционными силами. 27 сентября генерал Гатот Нурмантио присутствовал на собрании оппозиционной Партии справедливости и благоденствия, выступающей против политики реформ президента Джоко Видодо. На том собрании генерал Гагот отметил, что "партия последовательно прилагает усилия для защиты единства нации".

В Индонезии действующие генералы традиционно держатся в стороне от политики. В прошлом году Гатот Нурмантио заявил, что военные должны принимать участие в политической жизни.

Генерал Гатот принял решение о перестановке высших чинов в армии за несколько дней до того, как был снят президентом страны 9 декабря. Парламент одобрил решение президента почти единогласно.

Ранее маршал Хади Тхаджанто был командующим воздушной базой в Суракарте в Центральной Яве. Примечательно, что нынешний президент Джоко Видодо являлся мэром этого города с 2005 по 2012 годы. С того времени, как считает, между ними сложились хорошие отношения, поэтому индонезийские эксперты считают, что Джоко Видодо может рассчитывать на высокую поддержку от нового высшего военного командования.