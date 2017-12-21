Президент Южной Кореи предложил США отложить учения перед Олимпиадой

Зимняя Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил американскому военному руководству отложить проведение совместных военных учений для снижения напряжённости перед Олимпиадой в Пхёнчхане, сообщает ЕНВ.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу NBC.
"Южная Корея и США могут рассмотреть возможность того, чтобы отложить учения, - сказал Мун Чжэ Ин. - Я сделал такое предложение США, и они сейчас его рассматривают. Однако всё это зависит от того, как поведёт себя Северная Корея".
Таким образом, как отметил южнокорейский политик, официальный Сеул в преддверии Олимпиады желает направить странам "послание о мире". Мун Чжэ Ин также отметил, что зарубежным гостям соревнований не стоит беспокоиться о своей безопасности.
Он также допустил возможность того, что сборная КНДР приедет на Олимпиаду-2018 "в последний момент" перед её открытием.
Зимняя Олимпиада пройдёт в уезде Пхёнчхан в 80 км от границы с КНДР с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.
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