Президент Южной Кореи предложил США отложить учения перед Олимпиадой

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил американскому военному руководству отложить проведение совместных военных учений для снижения напряжённости перед Олимпиадой в Пхёнчхане, сообщает ЕНВ.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу NBC.

"Южная Корея и США могут рассмотреть возможность того, чтобы отложить учения, - сказал Мун Чжэ Ин. - Я сделал такое предложение США, и они сейчас его рассматривают. Однако всё это зависит от того, как поведёт себя Северная Корея".

Таким образом, как отметил южнокорейский политик, официальный Сеул в преддверии Олимпиады желает направить странам "послание о мире". Мун Чжэ Ин также отметил, что зарубежным гостям соревнований не стоит беспокоиться о своей безопасности.

Он также допустил возможность того, что сборная КНДР приедет на Олимпиаду-2018 "в последний момент" перед её открытием.

Зимняя Олимпиада пройдёт в уезде Пхёнчхан в 80 км от границы с КНДР с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.