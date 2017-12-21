12 новогодних эко-советов от WWF России

После Нового года повсюду до краев переполнены мусорные баки. В Западной Европе и США количество мусора в период Рождества и Нового года возрастает на 25-30%. Данных по России нет, однако по приблизительным оценкам специалистов, они близки к американским и европейским.

WWF России предлагает простые способы, как можно уменьшить свой негативный "вклад" и при этом увеличить радость от праздников:



1. Выбирайте только полезные и нужные подарки

Опросы общественного мнения из года в год показывают, что люди хотят на Новый год совсем не те подарки, что получают. Так, мужчины больше всего хотят получить смартфон, а женщины - путешествие. Но планируют россияне вместо этого дарить косметику, шоколад и книги. Даря такой "нежеланный" подарок, вы делаете вклад в чрезмерное потребление, которое приводит к истощению ресурсов Планеты.

Столь популярные подарки, как гель для душа, шампунь или другие "помывочные" вещества окажутся не только самым банальным решением, но и угрозой для природы из-за содержащихся в них ПАВ.

Не менее вреда окружающей среде принесут и ненужные электроприборы. Сэкономить можно также и на ненужных пластмассовых игрушках, мишуре и прочих неэкологичных украшениях для дома. Скорее всего, сразу после праздников все эти сувениры отправятся в мусорную корзину, нанеся еще больший ущерб природе.

WWF рекомендует объединять бюджеты группами (например, родственников, коллег или друзей), чтобы подарить каждому один, но значимый подарок, который будет действительно нужен, принесёт пользу и прослужит много лет.



2. Делайте добрые подарки со смыслом

Подарив благотворительный подарок, например, с новогодней витрины WWF, вы не только порадуете близкого человека, но и сделаете доброе и важное дело. Все собранные средства идут на проекты по охране российской природы. Симпатичный снежный барс, харизматичный атлантический морж, обаятельный бурый медведь и многие другие плюшевые звери не только очаруют вас, но и помогут своим собратьям в дикой природе. Здесь можно найти и модные холщовые эко-сумки, символичные браслетики, и ёлочные игрушки от алтайских мастеров. WWF бережно упакует Ваш подарок и доставит его по указанному Вами адресу (Вашему или друга). Каждый, кто приобретёт благотворительный подарок, становится стороннико в Всемирного фонда дикой природы и помимо подарка получает также именной сертификат, буклет и значок с пандой.



3. Делайте подарки своими руками

Еще один вариант экологичного и особенного подарка – это подарок, сделанный своими руками. Например, можно сделать соль для ванной или скраб для тела, испечь рождественских имбирных человечков или панд или сделать фруктовый коктейль, разлить в бутылки и наклеить на них этикетки с пожеланиями. Тысячи замечательных и несложных в исполнении идей для самодельных подарков можно найти в интернете.

Кроме того, у каждого есть таланты, которые мечтают перенять ваши друзья. Например, вы хорошо говорите на испанском языке или умеете жонглировать, и у вас есть друзья, которые давно хотят научиться у вас, вы обещаете, но до дела никак не доходит. Подарите им сертификат на несколько уроков в вашем исполнении.

4. Используйте экологичную упаковку для подарков

Если вы покупаете оберточную бумагу, отдавайте предпочтение крафтовой или сертифицированной бумаге FSC. Если у вас есть свободное время перед праздниками, можно сделать упаковочную бумагу самому и заодно избавиться от лишней макулатуры. Красивую оберточную бумагу можно изготовить практически из любых обрезков и обрывков – из газет, тетрадок, альбомов, листов для принтера, салфеток, картона. Технологии по изготовлению такой бумаги подробно описаны в интернете.



5. Отправьте красивую электронную открытку

Многие считают, что дорогие открытки из переработанной бумаги – это экологично. Однако, к сожалению, пока что все такие открытки производятся за рубежом. Они путешествуют в Россию из других стран, поэтому у них достаточно высокий "углеродный след" - выбросы СО2, связанные с перевозкой. Если вам непременно хочется подарить бумажную открытку, ее можно сделать самому - например, из глянцевых журналов с елочками или в технике квиллинг. А наиболее экологичный вариант - разослать красивые электронные открытки от WWF.

6. Не покупайте пластиковую елку

Вопреки распространенному убеждению, "живая" ель гораздо экологичнее пластмассовой. При производстве и транспортировке искусственного дерева в воздух попадает немало CO2. Наконец, пластик будет долго разлагаться на мусорных свалках. Гораздо меньшие последствий для природы будет от использование натуральной ели. Можно приобрести срубленное дерево, однако делать это лучше всего в специализированных местах: на елочных базарах, в магазинах и т.д. Там вам должны показать документы на деревья. Главное, не покупать ели с рук – такие деревья скорее всего были срублены нелегально. После праздников даже обсыпавшейся ели можно "продлить" жизнь - сделать из обрезанных веток опоры для вьющихся растений на даче, а из осыпавшихся иголок можно сделать настой для ароматной ванны, маску для волос, наполнители для матрасов или даже пасту от простуды. Есть еще три экологичных варианта: нарядить живую елку, растущую во дворе, купить елку в горшке и пересадит ь ее потом на дачный участок, или сделать "деревце" из подручных материалов.

7. Сделайте елочные игрушки сами

Самое главное в праздниках – это не потребление, а яркие впечатления. Вашим детям Новый год запомнится намного сильнее, если они не просто нарядят елку, а смастерят для нее игрушки своими руками. Например, совсем простые игрушки для самых маленьких - из апельсиновой кожуры, для детей чуть постарше - снеговики из бутылочных крышек, шарики из яркой плотной бумаги, снежинки, ангелы, и ёлочки из печенья. В интернете есть подробные инструкции и тысячи других оригинальных идей.

Не забывайте выключать электрическую гирлянду, когда вас нет в комнате, чтобы экономить энергию!

8. Подойдите ответственно к покупке продуктов

Спланируйте новогоднее меню заранее и сделайте все покупки сразу, а не по частям. Тогда вы сможете купить продукты в больших объемах вместо большого числа маленьких упаковок, и не только сэкономите деньги и время, но и произведете меньше мусора.

Кроме того, постарайтесь спланировать меню новогоднего стола так, чтобы можно было использовать преимущественно местные продукты. Солёные подмосковные помидоры экологичнее импортированных из Нидерландов свежих помидоров, ведь выбросы парниковых газов в процессе их доставки в магазин гораздо меньше. Вместо того, чтобы покупать пластиковые бутылки с водой, очистите воду с помощью фильтра. Если вы покупаете рыбу к новогоднему столу, выберите ее ответственно, в соответствии со справочником WWF "А вы знаете, что покупаете?".

9. Готовьте меньше скоропортящихся блюд и используйте остатки еды

По оценкам специалистов около 40% процентов всех купленных продуктов в мире не съедается, а отправляется в мусорное ведро. Очень часто после празднования Нового года остаются блюда, которые никто уже не хочет есть. Но хранить многие из них долго нельзя – например, салат оливье или селедку под шубой. В итоге все это оказывается на помойке. Мы советуем не готовить такие блюда с запасом – сделайте только по небольшой порции на человека. А если вы боитесь, что кто-то из гостей останется голодным, приготовьте больше блюд, которые долго хранятся или подвергаются заморозке.

Если после новогоднего стола все-таки остались лишние продукты, используйте их для приготовления новых блюд! Например, из лишнего засохшего хлеба можно сделать чесночные сухарики или английский хлебный соус. Из остатков оливок, сыра, мясной и овощной нарезки можно сделать салат, добавив к ним заправку. Из лишней еды можно также испечь киш – ведь это французское блюдо зародилось именно для этой цели. Киш можно приготовить даже из таких необычных продуктов, таких как остатки шпрот или вареного картофеля.

10. Не выбрасывайте ненужные подарки

Наверняка кто-то из ваших друзей или родственников не прочитает новогодние советы WWF перед праздниками и купит вам ненужный подарок. Не спешите его выбрасывать. В соцсетях есть множество сообществ, типа "отдам даром", "куплю-продам-обменяю", а также сайты типа avito.ru, где можно отдать, подарить или продать ненужные вам вещи тем, кому они нужны. Кроме того, ненужные вам вещи могут принести много пользы и радости подопечным таких благотворительных фондов,как, например "Старость в радость".

11. Будьте бдительны при покупке черной икры

Более половины годовой продажи черной икры приходится в России на предновогодний период, при этом до 80% это браконьерский продукт. Если вы решили порадовать себя и близких этим деликатесом, непременно убедитесь, что продукт легальный и произведен на рыборазводной ферме. Покупая браконьерскую икру вы подорвете и без того исчезающие популяции этой доисторической рыбы. Несмотря на катастрофическую ситуацию с популяцией осетра, масштабный браконьерский промысел продолжает уничтожение осетровых.

Нелегальная продукция присутствует и в дорогих ресторанах, и на прилавках крупных торговых сетей. При этом реализуемая браконьерская рыба и икра никогда не соответствует требованиям санитарии и пищевой безопасности и может представлять опасность для жизни и здоровья.

Однако если еще 5 лет назад купить легальную черную икру было практически невозможно, сейчас это не составляет проблемы. Главное – знать, как отличить браконьерскую икру от честной. Покупая легальную черную икру и поддерживая этим ее производителей, россияне помогают снизить спрос на нелегальный продукт.



12. И, наконец, если новогоднее настроение к вам все еще не пришло, почитайте письма с пожеланиями Деду Морозу от зверей и сделайте им тоже новогодний подарок.