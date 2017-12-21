Российские пенсионеры получат 7 млрд рублей в новом году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году межбюджетных трансфертов регионам на выплату социальных надбавок к пенсиям. 7 млрд рублей будут распределены между 13 регионами РФ, в список которых входят Приморский и Хабаровский края. Размер надбавки составит от 2 до 8 тыс. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Очередная индексация пенсий направлена на доведения их до прожиточного минимума пенсионерам, которые получают самые маленькие пенсии. Надбавка от 2,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей полагается 424 тыс. чел. Всего же в России - более 40 млн. пенсионеров.

Средний размер пенсии в стране составляет 13,8 тыс. рублей. В этом году она была проиндексирована на 5,8%. Это превышает фактическую инфляцию прошлого года на 0,4 процентного пункта.

С начала 2017 года с учетом индексации минимальная пенсия в Приморском крае составила 8967 рублей. Под минимальной пенсией понимается установленный государством порог, ниже которого пенсионеру не может быть начислена выплата. Величина МРОТ во Владивостоке и Приморье в целом остается неизменной, как и для всей страны, и 2017 году составляла 7500 рублей. На сегодняшний день, прожиточный минимум пенсионера в России составляет 8,5 тыс. рублей.



С 1 января 2018 года в регионе по результатам проведения индексации страховой пенсии на 3,7% размер одного пенсионного коэффициента увеличится с текущих 78,58 до 81,49 рубля, а базовая величина фиксированной выплаты повысится с 4805,11 до 4982,90 рубля.

В 2018 году выделенные из федерального бюджета средства, которые будут направлены на повышение пенсий до прожиточного минимума распределятся между 13 регионами РФ: республиками Коми и Якутия, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями. Также в списке Архангельская, Магаданская, Московская, Сахалинская, Еврейская и Мурманская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Самые большие суммы получат Подмосковье и Якутия - 1,5 и 1,4 млрд рублей. Самые маленькие – Магаданская и Архангельская области: 155 и 704 млн рублей.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в России к 2020 году достигнет 15,5 тыс. рублей. В феврале 2018-го пенсии будут проиндексированы на 3,7%, и средний их размер составит 14,3 тыс. рублей.

Одно из самых частых предложений чиновников и экспертов - повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Министерства финансов считают, что это поможет сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое - с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн. рублей. Также, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в России на 5 млн человек.

Напомним, сейчас возраст выхода на пенсию женщин в России составляет 55 лет, мужчин - 60 лет. Без внесения изменений в пенсионную систему к 2035 году на 100 неработающих пенсионеров будет приходиться всего 90 работников. Страховые выплаты производятся из страховых взносов работающего населения, таким образом, дефицит ПФР станет еще больше и трансферты из бюджета придется увеличивать. Так, сейчас из федерального бюджета в ПФР выделяется 3,7 трлн рублей, или 4% от ВВП. В следующем году поддержка со стороны федерального бюджета составит 3,3 трлн. рублей. К 2020 году она увеличится до 3,4 трлн. рублей. По мнению экспертов, если пенсионный возраст повысить, появится возможность для дополнительной индексации пенсий.

Отметим, что согласно исследованию НИУ ВШЭ, повышение пенсионного возраста поддерживает 21% россиян. 14% считают, что повышение пенсионного возраста — лучше, чем ограничение выплат работающим пенсионерам.