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В мире

19 декабря 2017, 21:40
Турция намерена открыть посольство в Восточном Иерусалиме

Турция намерена открыть посольство в Восточном Иерусалиме

Оно будет открыто на базе генерального консульства

Турция намерена открыть посольство в Восточном Иерусалиме. Об этом на минувших выходных заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее на саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИК) лидеры мусульманских стран договорились о том, чтобы признать Восточный Иерусалим столицей Палестины, сообщает ЕНВ.

Впрочем, неясно, как Реджеп Эрдоган будет выполнять этот шаг, поскольку в настоящее время Израиль контролирует весь Иерусалим. Палестинцы хотят, чтобы столица их государства находилась в Восточном Иерусалиме, которым владеет Израиль по результатам войны 1967 года. Это присоединение не было признанно на международном уровне.

Саммит ОИК был созван в ответ на решение президента США Дональда Трампа, озвученное 6 декабря, о признании Иерусалима столицей Израиля. Его решение вступило в противоречие с вырабатываемой десятилетиями политикой США и международным консенсусом по вопросу статуса города. До сей поры в самих Соединенных Штатах считалось, что этот вопрос должен быть урегулирован в ходе палестино-израильских мирных переговоров.

Реджеп Эрдоган заявил в ходе своего выступления перед членами правящей "Партии справедливости и развития" в южной провинции Караман, что в генеральное консульство Турции в Иерусалиме уже готов переехать посол. "Боже, день близок, когда официально, с разрешения Бога, мы откроем там наше посольство", - дословно произнес Эрдоган.

Иерусалим, почитаемый иудеями, христианами и мусульманами, является домом для третьей священной святыни Ислама, а также для иудейской Стены Плача. Иностранные посольства в Израиле, включая турецкое, находятся в Тель-Авиве, что отражает нерешенный статус Иерусалима.

Метки: Турция

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