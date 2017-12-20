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Общество

19 декабря 2017, 21:30
Владивосток пока занимает третье место в списке самых узнаваемых городов РФ

Владивосток пока занимает третье место в списке самых узнаваемых городов РФ

Голосование за самый узнаваемый город России продолжится до 30 декабря

Интернет-проект "Город России. Национальный выбор" призван определить самый узнаваемый и символичный город России. Среди городов, участвующих в голосовании столица Приморья пока занимает третье место, сообщает ЕНВ.

В рамках проекта, который продлится до 30 декабря, каждый житель имеет возможность проголосовать за город, в котором живет. По предварительным подсчетам, пока лидирует город Пенза (более 235 тыс. голосов). На второй строчке рейтинга - Владикавказ (более 196 тыс.). Владивосток занимает третье место (более 175 тысяч). Еще один дальневосточный город, Хабаровск, вошел в десятку самых узнаваемых городов России и расположился пока на девятом месте более чем с 75 тыс. гол. На 83-м месте, замыкая рейтинг, находится Пермь (чуть более тысячи голосов).

Отметим, что по итогам голосования 2016 года Владивосток набрал 171169 голосов и занял четвертое место. Напомним, проект "Город России - национальный выбор" стартовал вчера, 18 декабря. Жителям крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России. Уникальный по своей масштабности проект не только ставит в пример лучшие российские города, но и повышает интерес к России, создавая ее новый имидж.

Метки: рейтинг

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