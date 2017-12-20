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Общество

19 декабря 2017, 18:20
Размещение улиц Алданская, Верхоянская, Памирская, Пиренейская
Размещение улицы Флагманская
Размещение улицы Левитана
Все фото (4)

Семь новых улиц появилось во Владивостоке

Одна из них – на острове Русский

Работа по наименованию улиц продолжается во Владивостоке. Флагманская, Алданская, Верхоянская, Памирская, Пиренейская, Кронштадтская, Левитана - такие улицы появились в приморской столице. Решение об их наименовании было принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Затем новые названия были закреплены постановлением администрации города, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу муниципального органа.

Улицы Алданская, Верхоянская, Памирская, Пиренейская теперь расположены в районе улицы Саянской посёлка Трудовое (массив "Синяя сопка"). Неподалёку находятся ранее наименованные комиссией в честь гор и возвышенностей улицы Балканская, Альпийская, Тирольская, Тибетская. Члены комиссии продолжили этот блок и наименовали новые улицы с учётом их местоположения. Ещё одна улица, за которой закреплено официальное наименование – ул. Флагманская. Она расположена в районе улицы Охотской на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Весна" в посёлке Трудовое.

Официальное наименование получила ещё одна улица в Советском районе – улица Левитана. Эта улица, названная в честь известного русского художника, автора культовых пейзажей "Над вечным покоем" и "Весна. Большая вода" Исаака Левитана, расположена в районе улиц имени художников Маковского и Саврасова.

Улица Кронштадтская теперь есть на острове Русский – от пересечения с дорогой от Университетского проспекта к посёлку Экипажный, вдоль западного побережья до бухты Воевода.

Напомним, в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП "Почта России" Елена Николаенко, доцент кафедры русского языка как иностранного ДВФУ Татьяна Петрова, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

Метки: Владивосток, комиссия, мэрия, улицы

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