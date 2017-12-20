КНР обсуждает проект высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток

Китайские инвесторы обсуждают проект строительства высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток с суммой инвестиций в 20 миллиардов долларов, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "ПРАЙМ".

Юрий Трутнев в рамках Дня китайского инвестора рассказал журналистам о возможных проектах КНР на Дальнем Востоке, которые обсуждаются в настоящее время.

"Все проекты живые, непреодолимых трудностей не видим. Проекты разные... Марикультура, переработка дерева, крупные логистические проекты. Последнее, что мы обсуждали, - строительство высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток. Стоимость получается большая – около 20 миллиардов долларов, проект большой, но очень интересный", - сказал Трутнев.

Ранее в ноябре сообщалось, что министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка обсудил в Пекине строительство высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток с генеральным директором China Railway Dongfang Group Цай Цзэминем. Компания China Railway Dongfang Group представляет интересы корпорации China Railway Group Limited, которая является одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входит в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55-й позиции рейтинга Fortune Global.