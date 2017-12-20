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Южная Корея

19 декабря 2017, 16:50
Фото с американо-южнокорейских учений в Пхенчхане

Морские пехотинцы из США и Южной Кореи проводят совместные учения

Учения направлены на обеспечении мер безопасности в преддверии ОИ-2018

Сотни южнокорейских и американских морских пехотинцев принимают участие в маневрах вблизи олимпийской столицы Пхёнчхан. Об этом рассказали в военно-морских силах Южной Кореи во вторник, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Руководство сил морской пехоты Южной Кореи организовало совместные учения в рамках обеспечения мер безопасности в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года, которые будут проведены в феврале будущего года.

Трехнедельные учения начались 4 декабря в учебном лагере в рамках программы морских учений Южной Кореи. В них принимают участие более 220 южнокорейских морских пехотинцев и столько же морпехов из США. Для участия в маневрах американские военные были передислоцированы с военной базы на Окинаве в Японии. С 2013 года стороны проводят такие учения в зимний период, их цель – повысить боевые навыки подразделений при отрицательных температурах.

"Эти учения были проведены с упором на усиление взаимодействия между корпусами морской пехоты Южной Кореи и США в зимних условиях, при которых температура снижается примерно до минус 20 градусов Цельсия", – говорится в сообщении военного ведомства Южной Кореи. 

Метки: военные учения, морская пехота, Олимпиада

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