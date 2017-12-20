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Общество

19 декабря 2017, 16:30
Никита Анисимов на ВЭФ-2017

Ректор ДВФУ Никита Анисимов избавился от приставки "и.о."

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его на год

14 декабря 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения правительства №2814-р о назначении Никиты Анисимова ректором Дальневосточного федерального университета. Больше года Никита Анисимов являлся исполняющим обязанности ректора ДВФУ, сообщает ЕНВ.

"Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университета" сроком на 1 год", - говорится в тексте распоряжения. Напомним, Никита Анисимов был назначен и.о. ректора ДВФУ 18 августа 2016 года после задержания предыдущего руководителя университета Сергея Иванца.

Метки: Анисимов, ДВФУ, Медведев, назначение, распоряжение, ректор

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