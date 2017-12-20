Ректор ДВФУ Никита Анисимов избавился от приставки "и.о."

14 декабря 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения правительства №2814-р о назначении Никиты Анисимова ректором Дальневосточного федерального университета. Больше года Никита Анисимов являлся исполняющим обязанности ректора ДВФУ, сообщает ЕНВ.

"Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университета" сроком на 1 год", - говорится в тексте распоряжения. Напомним, Никита Анисимов был назначен и.о. ректора ДВФУ 18 августа 2016 года после задержания предыдущего руководителя университета Сергея Иванца.