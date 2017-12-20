Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента

В составе комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края произошли кадровые изменения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу органа.

Председатель профильного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Новиков, в ходе внеочередного заседания предложил кандидатуру депутата Законодательного Собрания Владимира Хмелева для избрания на должность заместителя председателя комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Решение об избрании Владимира Хмелева на должность заместителя председателя комитета принято единогласно. На этой должности уже находятся Олег Вельгодский и Александр Бехтер.