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Политика

19 декабря 2017, 15:40
Депутат ЗСПК Владимир Хмелев

Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламента

Владимир Хмелев станет третьим по счету зампредом комитета по депутатской этике

В составе комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края произошли кадровые изменения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу органа.

Председатель профильного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Новиков, в ходе внеочередного заседания предложил кандидатуру депутата Законодательного Собрания Владимира Хмелева для избрания на должность заместителя председателя комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Решение об избрании Владимира Хмелева на должность заместителя председателя комитета принято единогласно. На этой должности уже находятся Олег Вельгодский и Александр Бехтер.

Метки: ЗСПК, комитет, назначение, Новиков, Хмелев

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