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Общество

19 декабря 2017, 15:10
Во Владивостоке прошел новогодний прием членов и гостей Международного бизнес-клуба "Диалоги"

Во Владивостоке прошел новогодний прием членов и гостей Международного бизнес-клуба "Диалоги"

Предновогодний прием прошел 14 декабря 2017 года в клубе Grammy

Праздничная программа началась с приветствия Председателя Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" Инессы Бабич. Инесса Альбертовна подчеркнула в своей речи, что в бизнесе, как и в жизни любить и уважать клиентов, сотрудников, партнеров могут только те люди, которые счастливы сами. Несчастный человек не сумеет подарить счастье другим людям ни в бизнесе, ни в жизни. Однако проблема в том, что часто хорошие люди: владельцы, руководители компаний, топ-менеджеры, профессионалы своего дела в силу занятости не хотят быть счастливыми. Поэтому Организационный комитет Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" поставил своей целью на галла-ужине сделать всех гостей счастливыми, сообщает ЕНВ.

С легкостью достигнуть поставленную задачу помогли партнеры новогоднего приема, с любовью подготовившие подарки всем без исключения присутствовавшим. Доброй традицией Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" является благотворительная акция "Жизнь дана на добрые дела", которая вот уже третий год проходит в рамках Новогоднего мероприятия, демонстрируя достойный пример возможности бизнес-сообщества менять мир в лучшую сторону. В этом году за 4 часа было собрано более 124000,00 руб., все собранные средства будут официально перечислены Благотворительному Фону "РУСФОНД".

Программу вечера украсило выступление команды иллюзионистов Event Magic VDK, вызвавшие у всех радость, восторг и, конечно, удивление. Кульминационным финальным действом события стал волшебный момент, когда все гости зажгли бенгальские огни, что сделало это событие действительно незабываемым, придав теплое ощущение общности и единения.

Новогоднее 126-е праздничное заседание стало знаменательным событием и украшением уходящего 2017 года для всего бизнес-сообщества дальневосточного региона. Организационный комитет благодарит всех гостей и партнеров, которые способствовали успеху настоящего события.

Метки: Диалоги, заседение, прием

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