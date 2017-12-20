Во Владивостоке прошел новогодний прием членов и гостей Международного бизнес-клуба "Диалоги"

Праздничная программа началась с приветствия Председателя Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" Инессы Бабич. Инесса Альбертовна подчеркнула в своей речи, что в бизнесе, как и в жизни любить и уважать клиентов, сотрудников, партнеров могут только те люди, которые счастливы сами. Несчастный человек не сумеет подарить счастье другим людям ни в бизнесе, ни в жизни. Однако проблема в том, что часто хорошие люди: владельцы, руководители компаний, топ-менеджеры, профессионалы своего дела в силу занятости не хотят быть счастливыми. Поэтому Организационный комитет Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" поставил своей целью на галла-ужине сделать всех гостей счастливыми, сообщает ЕНВ.

С легкостью достигнуть поставленную задачу помогли партнеры новогоднего приема, с любовью подготовившие подарки всем без исключения присутствовавшим. Доброй традицией Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" является благотворительная акция "Жизнь дана на добрые дела", которая вот уже третий год проходит в рамках Новогоднего мероприятия, демонстрируя достойный пример возможности бизнес-сообщества менять мир в лучшую сторону. В этом году за 4 часа было собрано более 124000,00 руб., все собранные средства будут официально перечислены Благотворительному Фону "РУСФОНД".

Программу вечера украсило выступление команды иллюзионистов Event Magic VDK, вызвавшие у всех радость, восторг и, конечно, удивление. Кульминационным финальным действом события стал волшебный момент, когда все гости зажгли бенгальские огни, что сделало это событие действительно незабываемым, придав теплое ощущение общности и единения.

Новогоднее 126-е праздничное заседание стало знаменательным событием и украшением уходящего 2017 года для всего бизнес-сообщества дальневосточного региона. Организационный комитет благодарит всех гостей и партнеров, которые способствовали успеху настоящего события.