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Общество

19 декабря 2017, 14:30
Во Владивостоке полиция уничтожила 160 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота

Во Владивостоке полиция уничтожила 160 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота

Их изготовители и распространители уже отбывают наказание в местах лишения свободы

Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в состав которой входят сотрудники полиции, представители городской администрации и Краевого наркологического диспансера, произвела уничтожение путем сожжения наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Фигуранты уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

Сотрудниками полиции уничтожено 160 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота. В полиции отмечают, что основную массу изъятого составляют наркотические средства синтетического ряда.

Метки: наркотики, уничтожение

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