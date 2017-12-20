Во Владивостоке полиция уничтожила 160 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота

Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в состав которой входят сотрудники полиции, представители городской администрации и Краевого наркологического диспансера, произвела уничтожение путем сожжения наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Фигуранты уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

Сотрудниками полиции уничтожено 160 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота. В полиции отмечают, что основную массу изъятого составляют наркотические средства синтетического ряда.