За прошедшую неделю средства автофиксации выявили свыше 18,5 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 18 тысяч 661 дело об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила 10 млн. 791 тыс. 750 рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 17 тыс. 788 постановлений о наложении штрафа на сумму 9 млн. 510 тыс. 250 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 841 постановление на сумму 1 млн. 249 тыс. 500 рублей.

За уклонение от исполнения административного законодательства 98 административных материалов направлены в суды для рассмотрения и принятия решения. Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.