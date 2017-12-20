Китайские инвесторы намерены развивать молочное животноводство в Приморье

В Приморском крае во вторник, 19 декабря, стартовал День китайского инвестора. В течение всего дня заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко будут проводить встречи с представителями крупных китайских компаний. Темой первых переговоров с президентом компании "Чжундин Дайри Фармин" Сунь Гоцяном стало обсуждение проекта строительства животноводческого комплекса в Приморье, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Открывая встречу, вице-премьер поприветствовал иностранных партнеров на территории России и в частности Дальнего Востока и поблагодарил за интерес, который компания проявляет к сотрудничеству с Приморьем. Президент компании Сунь Гоцян отметил, что "Чжундин Дайри Фармин" специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Сегодня компания имеет более 100 точек производства, общее поголовье скота составляет более 100 тысяч, общий объём производимого предприятиями компании молока превышает тысячу тонн в сутки. Являясь одним из самых крупных подобных предприятий в Китае, компания занимается развитием производства и в Приморье.

Отметим, уже на протяжении нескольких лет "Чжундин Дайри Фармин" реализует в Приморском крае проект по созданию животноводческого комплекса в Хорольском районе. Предприятие работает на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива "Комсомолец". Инвесторы произвели реконструкцию животноводческих помещений, закупили современное оборудование – молокопровод с доильным залом, завезли коров. На данный момент общее поголовье крупного рогатого скота на заводе в Приморье составляет 615 голов, предприятием уже произведено около двух тысяч тонн молока.

"Мы планируем развивать производство на Дальнем Востоке и в Приморском крае и намерены увеличить поголовье скота здесь до 50 тысяч голов", – сказал Сунь Гоцян.

Отметим, что компания уже инвестировала в проект более 18 миллионов долларов и создала 70 рабочих мест, на 40 из которых трудятся местные жители. В ближайшие пять лет инвесторы планируют вложить в развитие проекта не менее 300 миллионов долларов и создать не менее двух тысяч новых рабочих мест, только 300 из которых займут китайские специалисты.

Сейчас компания совместно с институтами поддержки инвесторов на Дальнем Востоке занимается подбором земель на территории Приморья для увеличения собственной кормовой базы. Для закрепления намерений компании развивать производство в Приморье в рамках встречи во вторник, 19 декабря, подписано соглашение о реализации проекта строительства животноводческих ферм между АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и компанией "Чжундин Дайри Фармин". Документ подписали генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и президент "Чжундин Дайри Фармин" Сунь Гоцян.

Отметим, в рамках Дня китайского инвестора участниками рабочих встреч с российской стороной станут также компании "Яньтай Тунсян Фудс", "Далянь Ифэн Сипродактс Трейд", "Чайна Рэйлвэй Дунфан", "Дэбан Гуандун", "Яцзуань" и Центр планирования и исследований Шелкового пути.

Участники переговоров обсудят вопросы локализации в Приморье нового сельскохозяйственного производства, развития в крае морской аквакультуры, строительства высокоскоростной магистрали Муданьцзянь-Владивосток, создания кластера глубокой переработки стали на Дальнем Востоке. Кроме того, на площадке Дня инвестора КНР будет презентована дорожная карта создания Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский.

Как подчеркнул врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, Китай является основным стратегическим партнером региона, его доля в общем внешнеторговом обороте края лидирует с большим отрывом – 56%. Также, по словам Андрея Тарасенко, Китай – одна из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории Приморья действует 208 предприятий с инвестициями КНР. Среди основных направлений сотрудничества – деревообработка и лесная промышленность, агропромышленность, туризм, транспорт, логистика и другие.

Напомним, в понедельник, 18 декабря, в Приморье впервые состоялся День японского инвестора. Обсудить вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и способы интенсификации российско-японского сотрудничества в регионе прибыли около 15 компаний из Страны восходящего солнца. Под руководством вице-премьера Юрия Трутнева и при участии врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко прошел целый ряд двусторонних встреч по вопросам создания во Владивостоке амбулаторного реабилитационного центра, предприятия по производству пиломатериалов, строительству мало- и многоэтажных жилых домов в Приморье и других инвестпроектов на Дальнем Востоке.