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Политика

19 декабря 2017, 13:10
Приморские чивники установили штраф за несоблюдение правил безопасности на льду

Приморские чивники установили штраф за несоблюдение правил безопасности на льду

"Моржей" могут наказать в размере от пятисот до одной тысячи рублей

Депутаты краевого парламента поддержали в первом чтении законодательную инициативу прокурора Приморского края по внесению изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае". В Приморском крае с 1998 года действуют Правила охраны жизни людей на водных объектах, которые содержат перечень мер безопасности на льду. В частности, запрещен выезд автотранспорта на лед, выход людей на водные объекты в период становления и вскрытия ледяного покрова, а также на купание в зимний период, периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей. При этом административная ответственность за нарушение этих требований на региональном уровне не предусмотрена, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.   

Прокуратура Приморского края предлагает устранить этот пробел и дополнить краевой закон об административных нарушениях статьей "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае". В соответствии с ней, выход на лед водных объектов в период становления и вскрытия ледового покрова влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Выезд автотранспортных средств на лед, передвижение (переезд) по льду водных объектов в местах, где выставлены запрещающие знаки, а равно в период введенных ограничений грозит нарушителям предупреждением или штрафом от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.

Купание в зимний период, в периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Прокурор также предлагает установить административную ответственность за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Штраф для граждан составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре текущего года приморские законодатели внесли изменения в краевой закон "Об использовании лесов в Приморском крае". Были ограничены сроки заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд в период его массового созревания с 1 октября по 15 ноября, а также введен запрет при сборе ореха осуществлять рубку деревьев и кустарников, применять способы, инструменты, механизмы и устройства, приводящих к повреждению лесных насаждений.

Метки: ЗСПК, лед, штраф

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