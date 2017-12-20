Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Криптовалюта, независящая от правительства, регулятора и других внешних факторов, набирает небывалую популярность в России. Все больше людей втягиваются в майнинг, добывая самостоятельно самую распространенную на сегодняшний день криптовалюту - биткоин. Директор "Центра блокчейн технологий" во Владивостоке Михаил Чупрынин рассказал ЕНВ об особенностях популяризации направления "криптовалюта" и новых криптотехнологиях в России.

Михаил Юрьевич Чупрынин, родился в г. Усть-Каменогорск в 1967 году. В 1989 году закончил НГУ, Новосибирский Государственный Университет, факультет прикладной математики (Специализация "Системное программирование"). Работал руководителем группы разработчиков ИТ-систем, начальником IT отдела в банке, тренером по обучению продажам персонала "Жиллет", Руководителем продаж (региональный менеджер) Metabo, Kimberly Clark в ДВФО, менеджером по развитию бизнеса в ДВФО от SGS (Женева). На сегодняшний день работает консультантом по развитию бизнеса, а также преподавателем в системе бизнес обучения ДВФУ, является директором Владивостокского "Центра Блокчейн Технологий".

Михаил Юрьевич, о криптовалюте сегодня не говорит только ленивый. Однако, глубинный смысл этого термина, и то, как на криптовалюте можно заработать понимают единицы. Расскажите, чем так привлекательна криптовалюта в России?

Я бы хотел сделать поправку и поговорить о том, чем привлекательны криптотехнологии в России. Рынок криптовалюты развивается стремительно, и сама по себе криптовалюта – это просто инструмент, который используется в данном сегменте.

Главное здесь нужно понимать, что это за технология и как ее вплести в бизнес. В целом, компьютерные технологии начали развиваться еще в 50-60 годах прошлого столетия. Сегодня никого не удивишь интернетом, скайпом и прочими средствами коммуникации в обществе, завязанных на компьютерных технологиях. Появление технологии блокчейн не стало внезапным, однако внедрение ее происходит постепенно. Что такое по сути блокчейн? Это определенный реестр, база данных, некий массив, построенный по одной архитектуре. Что такое криптовалюта? Это особый эквивалент материальных ценностей, название которому придумали люди. Например, биткойн – некий ресурс, создаваемый человеком.

В конечном итоге все наши денежные взаимоотношения выстраиваются в виде списка транзакций, не зависящих от экономических колебаний рубля, доллара, любой другой валюты. Именно поэтому растет привлекательность криптовалюты в мире и в России в частности. Эта валюта не зависит от экономических или политических колебаний внутри страны или за ее пределами. Это – альтернатива тем деньгам, к которым мы привыкли. Кроме того, сама по себе технология блокчейн обеспечивает невозможность стереть данные осуществляющихся транзакций. Более того, децентрализация обеспечивает хранение всех узлов блокчейна – произойди землетрясение в одной из стран, вся информация в любом случае не исчезнет, так как она храниться на миллионах компьютерах.

А в чем различие частного и общественного блокчейна?

Все просто. Частный блокчейн подразумевает распределенную базу данных для узкой группы лиц, и участие любого человека "с улицы" здесь исключено. Например, это могут быть сети для обмена финансовыми операциями между банками. Общественный блокчейн – это открытая база данных, где любой человек может войти и ею воспользоваться, фактически это сервис рассчитанный на всех людей. По примеру такси: закрытый блокчейн – в частную оплаченную машину не сядешь, открытый – выбирай любой автомобиль "по душе".

Ваш центр – единственный пока во Владивостоке? С чего возникла идея его создания и на чем основана его работа?

Если говорить о связи бизнеса с технологией и воплощениями каких-то проектов, то во Владивостоке мы – единственное предприятие такого формата. Мы являемся связующим звеном между бизнесом и блокчейн-технологиями.

А кто такие майнеры? Какую роль они играют во всей этой новой технологии?

Производители криптовалюты очень важны. К сожалению, на так называемых майнеров сегодня часто смотрят с негативом. Но, по сути, они – "кровь" криптовалюты. Не будет "добытчиков", не будет технологии. Но ведь любому рабочему нужно платить – так и в криптовалюте. Майнеры являются фундаментом пирамиды, и добывая криптовалюту они, таким способом, зарабатывают деньги.

При этом, частный майнинг – достаточно сложная сфера деятельности, и заработки здесь невысокие. При наличии знаний, а также, подходящей видеокарты, майнингом может заниматься даже ребенок, но заработать на такой деятельности получится только "на конфеты" – порядка 300-500 рублей в день, при вложениях в видеокарту от 10 тысяч.

Что касается промышленного майнинга, в силу дороговизны, такое оборудование приобрести может далеко не каждый человек. В частности, одна из услуг нашего Центра – предоставление места под майнеры.

Много ли майнеров в Приморском крае, кто занимается майнингом чаще всего?

Сколько майнеров сказать не могу, так как они не регистрируются. Деньги, как говорится, любят тишину. Однозначно, в Приморье майнеров больше чем, например, в Якутии, но меньше, чем в Москве. Этот вопрос напрямую зависит от общей образованности населения, в первую очередь, это касается компьютерной грамотности.

В чем заключается практическая деятельность майнера? Как он зарабатывает деньги?

По сути, майнинг – это сдачи своего оборудования в найм. Сегодня самая распространенная валюта с точки зрения известности – это биткойн. Оборудование подключается к интернету, производятся определенные настройки, после чего происходит непосредственно майнинг, "печать" биткойна. При этом, чем дешевле оборудование, тем ниже скорость транзакций, и, соответственно, больше времени будет затрачено на то, чтобы окупить вложенные деньги. Видеокарта стоит от 10 тыс. рублей, майнер – от 70 до 400. Если валюта идет вверх, отбить оборудование проще на дорогом оборудовании. Это займет при должных знаниях и удачи от трех до шести месяцев. Однако, при определенных раскладах, можно окупать вложенные деньги и год, и больше года.

Второй момент: сообщества, которым майнер "сдает" оборудование в аренду, платят разную цену. Например, можете сдать свою машину гражданину "Петрову", который заплатит "три копейки", или выбрать "Сидорова", чьи заработки выше среднего. То есть, знания в области "кому сдать оборудование" в работе майнера обходимы не менее знаний "как правильно его настроить".

Поэтому и нужны специализированные предприятия, у которых есть возможность превращать принесенные деньги в прибыль с доходов без вашего личного участия.

Есть ли риски в работе с криптовалютой, какие они и насколько высоки?

Любой бизнес, ориентирующийся на большой доход, можно назвать высокорискованным. Криптовалюта – не исключение. Существует, например, ситуации, при которых утерян пароль или твердая копия – при неблагоприятных раскладах теряются все накопления.

Что говорит законодательство России о деятельности криптовалютчиков-майнеров?

Пока регуляция этого бизнеса в России не актуальна, так как объем денег в криптовалюте не соразмерим с обычными финансовыми операциями. Если же в эту сферу вмешается государство, например, введет налог на майнинг, не имея понятия, что это такое, вряд ли последствия будут адекватные. В свое время, не имея возможности придумать систему налогообложения отдельных таксистов, например, государство обложило налогом компании-посредники, представляющие эту услугу населению. Те, в свою очередь, организовали комиссионные сборы с самих таксистов, и все – схема работает. Думаю, что примерно по такой же схеме также легко ввести налоги по деятельности с криптовалютой, например, через те же биржи, где проходит большинство сделок. Однако, при неграмотном подходе к этому вопросу, государство словно слон, пытающийся поймать жуков на земле, либо передавит их, либо распугает.

Где у нас в России обучают работе с криптовалютой?

Сегодня основам криптотехнологии во Владивостоке обучают в ДВФУ и ВГУЭС. Что касается криптоспециальностей, безусловно, такие специалисты будут востребованы. В связи с внедрением системы блокчейна в повседневную жизнь, появятся новые рабочие места для криптоюристов, криптоменеджеров, криптобухгалтеров и прочих специальностей, связанных с областью криптовалюты. Это те люди, которые будут работать на базе блокчейн-технологий и являться так называемой "прослойкой сверху". Такая ниша появится и будет наполняться уже в ближайшем обозримом будущем.