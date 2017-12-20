Отрезанное от денег ЖКХ для мошенников станет невыгодным

Проблем в сфере ЖКХ больше, чем решений. Управляющие компании, собирающие деньги, как за коммунальные платежи, так и за жилищные тарифы, далеко не всегда расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями (РСО) своевременно и в полном объеме. Об этом на прошлой неделе заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, управляющие компании нужно отрезать от денежного потока. В ситуации ЖКХ разбирался спецкорр ЕНВ.

Причины, по которым власти выступают с инициативой перехода на прямые расчеты между собственниками и РСО, поняты: около 30 % управляющих компаний задерживают перечисление РСО средств, полученных от жильцов за коммунальные услуги. По этой причине собираемость денег у РСО составляет всего 80 %. По замыслу властей, практика прямых договоров с РСО перекроит всю систему обеспечения коммунальными услугами и снабжения коммунальными ресурсами. Как предполагается разработчиком проекта – правительством РФ, новый закон поможет сократить задолженность населения в сфере ЖКХ, которая уже достигла 1 трлн. руб. и продолжает увеличиваться. Потенциально новая система сможет снизить до минимума количество просрочек в области ЖКХ, так как сейчас ситуация по долгам в этой сфере считается катастрофической. Вопрос ежегодного роста тарифов ЖКХ – еще один неподдающийся объяснению факт.

Обратил на это внимание и Владимир Путин, который во время пресс-конференции отметил: в жилищных платежах, поступающих управляющим компаниям в сфере ЖКХ, нет никакого регулирования и верхнего потолка. Глава государства выразил согласие в том, что платежи сегодня просто зашкаливают, и рост коммунальных тарифов в стране также зачастую выходит за пределы установленных законом 4% в год.

В ходе конференции, Путин высказался за ввод ограничений по их росту. Но как это выйдет на практике – время покажет.

Если совершить короткий экскурс в историю, то жившие в СССР люди расскажут: доля квартплаты в семейных бюджетах была очень низкой и со временем даже снижалась.

В 1931 г. она составляла 5,8%, а в 80-е годы – всего 2-3%. Такие данные показывают, что в СССР уже тогда были созданы все материальные предпосылки для окончательной отмены квартплаты.

Но вместо того, чтобы и вовсе исчезнуть, после развала СССР квартплата намного выросла в результате победы "рыночной" идеологии.

Вот реальные воспоминания реальных людей: "В 1987 году зарплата мужа была около 300 рублей, я с ребенком сидела, хорошо помню – за квартиру платили около чуть больше пяти рублей", - рассказала жительница Владивостока Клавдия Рябинина.

"Моя зарплата в 80-х была около 250 рублей. На жизнь хватало. За свою "двушку" платил в пределах 10-ти рублей, и это вместе с электричеством. На бюджете это никак не отражалось" - вспоминает Сергей Колюжный из Славянки.

Сегодня трудящиеся в городе и в районах при средних зарплатах 20 тыс. рублей на человека платят за квартиру в зимний период времени, при наступлении отопительного сезона, от пяти до 13 тысяч. Речь идет о среднем метраже квартиры 38 кв. метров. Почему такой огромный разрыв за одни и те же метры?

Людмила Янковская, проживающая в пгт Ярославский Приморского края рассказала: "При пенсии 12 тыс. рублей около пяти тысяч я отдаю за коммунальные платежи. Отопление в первый месяц вышло 2600. При этом, тепло нам дали 25 октября, зато счет за него пришел на неделю раньше – 16 октября. Люди возмутились, в итоге, хорошо, что перерасчёт сделали. В прошлом году в нашем доме не было "теплового" счётчика, и все платили по нормативу. Так, рядом соседка живет, ей счета только за тепло приходили по нормативу от шести до девяти тысяч в месяц. А она – одна с двумя детьми. При зарплате в 10 тыс. рублей. И как жить? Потом в правительстве недовольны: откуда у людей долги!"

Интересно, что самим управляющим организациям и поставщикам услуг по поводу комментариев дозвониться сложнее, чем до Кремля. Нет, беседовать со СМИ операторы, сидящие на телефонах, не отказываются. Наоборот, вежливо поясняют – перезвоните тому-то, вот номерок, вам все пояснят. Только номерок тот упорно не отвечает. Вопрос: если работаем по правилам, почему не высказаться открыто? Загадка. Впрочем, с некоторыми экспертами поговорить все-таки удалось.

Напомним, ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ" предусматривает, что договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между собственниками помещений и РСО. При этом, представлять интересы собственников будет управляющая организация, ТСЖ, жилищно-строительный кооператив либо уполномоченное собственниками лицо при управлении многоквартирным домом непосредственно собственниками помещений. Договор будет заключаться в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством РФ. При этом, подписание договора в бумажном виде с каждым собственником помещения в многоквартирном доме и проведение общего собрания таких собственников не требуется. Внесение платы за потребленные коммунальные услуги будет осуществляться собственниками непосредственно ресурсоснабжающей организации.

Согласно проекту ответственность за несоответствие параметров качества и режима непрерывности подачи коммунального ресурса установленным требованиям на границе многоквартирного дома несет ресурсоснабжающая организация, если же причиной такого нарушения качества явились неполадки в работе внутридомовых инженерных систем, то ответственность будет нести лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом.

Президент ассоциации ТСЖ Приморья Елена Лазаренко: "Давайте разберемся. Раньше мы производили оплату по квитанциям ресурсоснабжающих компаний, которые включали в себя оплаты за обеспечение населения холодной/горячей водой, теплом, электроэнергией/газом, и так далее – по сути, к такой "прямой" форме оплаты мы и возвращаемся. После принятия 354-го постановления правительства "О правилах предоставления коммунальных услуг в Российской Федерации" управляющим организациям вменили в обязанность выставлять общую единую квитанцию, в которой должны быть прописаны ресурсы потребителя от РСО, а также, отдельно ОДН (общедомовые нужды) по каждому ресурсу. Кроме того, управляющие организации, к которым относятся ТСЖ и управляющие компании, обязали снимать все показания с общедомовых приборов учета, то есть фактически полностью предоставлять всю информацию по потребителю в РСО единой цифрой. Таким образом, ответственность за неплательщиков ресурсоснабжающим организациям была переложена на "управляйки". В результате, некоторые управляющие компании, являющиеся недобросовестными, безнаказанно пользовались возможностью сбора средств со всех жителей одновременно, аккумулировали деньги на своих счетах, а затем просто использовали по собственному усмотрению, в дальнейшем банкротились, самоликвидировались, одним словом исчезали с рынка ЖКХ. Как следствие, дом-должник отключался от всех систем жизнеобеспечения, РСО несли убытки, а жители оставались должниками перед ресурсоснабжающими организациями. В результате сложившейся ситуации на рынке ЖКХ возникла государственная инициатива о заключении договоров непосредственно между собственниками помещений в многоквартирном доме напрямую с ресурсоснабжающими организациями путем выставления квитанций напрямую потребителю. Отмечу, что управляющая компания, в отличие от ТСЖ, является коммерческой организацией и по закону за предоставление услуг ей положено 10% от прибыли. На практике же, отъем денег у населения через такого рода "мошеннические" схемы управляющими компаниями варьировался от 40 до 70%".

Итак, теперь, согласно Федеральному закону "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", с 1 января управляющие организации обязаны составлять показания общедомовых приборов учета, а также показания приборов учета, которые находятся в личном пользовании, а РСО сама выставляет квитанции напрямую потребителю. То есть, вместо одной квитанции будет несколько квитанций, в соответствии с количеством ресурсов которые потребляются домом.

Исполнительный директор ООО УК "Гарант-Сервис" Сергей Тисленко: "Прямая форма оплаты между потребителями услуг и ресурсоснабжающими организациями – не нова, так было раньше. Не знаю, как договоры помогут "облегчить" жизнь самим россиянам, но у самих РСО число проблем значительно снизится. Есть "управляйки", "гребущие" под себя все услуги, которые могут быть предоставлены населению. Компания "П" (по этическим причинам название не указывается, - прим. ред.) организовала свою деятельность так, что все деньги, в том числе – оплата горячей и холодной воды, электроэнергии и так далее – жители домов перечисляют на их счета. По идее, дальше должна производиться оплата РСО, но часто она происходит с задержкой. Страдают, при этом, собственники квартир, аккуратно производящие оплату услуг. Наша компания сразу разграничила сферу деятельности. За свет, воду, тепло наши жильцы оплачивают по отдельным счетам. Мы отвечаем за конкретные услуги, такие как уборка и облагораживание придомовых территорий, вывоз мусора, содержание и текущий ремонт мест общего пользования, в общем, сбором средств для РСО мы не занимаемся. В этом контексте принятие закона – верный шаг".

И приморцы, и управляющие организации солидарны: одним из способов решения острых проблем в сфере ЖКХ, могут стать прямые договоры жителей с ресурсоснабжающими организациями. Во-первых, большие долги перед ресурсоснабжающими организациями должны кануть в прошлое, во-вторых, качество предоставляемых людям ресурсов возможно станет значительно лучше. И, в-третьих, деятельность ЖКХ для людей, планирующих применять мошеннические схемы, станет невыгодна.