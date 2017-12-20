На Дальнем Востоке создадут новую армию

По сообщениям газеты "Известия", министерство обороны планирует создать новую армию на Чукотке и Камчатке. Согласно данной информации, новое военное подразделение должно быть создано в 2018 году, а контролировать оно должно воздушное пространство над Чукоткой, Камчаткой и Восточной Арктикой. Впоследствии территориальный охват подразделения расширится на юг – к Сахалину, Курильским островам и акваториям Охотского и Японского морей, сообщает ЕНВ.

В состав новой оборонной структуры должны войти разные части, в том числе, зенитные и радиотехнические войска, а также авиация. Любопытно, что в структуре воздушных сил произойдут определённые изменения. Вместо авиабаз планируется создать полки и дивизии.

СМИ также сообщают о том, что в основе новой армии будет 53-я дивизия ПВО, расположенная поблизости от Петропавловска-Камчатского, а также 317-й смешанный авиационный полк. Однако, официального подтверждения от российского военного ведомства пока не последовало.