Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

18 декабря 2017, 17:50
На Дальнем Востоке создадут новую армию

На Дальнем Востоке создадут новую армию

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в Минобороны

По сообщениям газеты "Известия", министерство обороны планирует создать новую армию на Чукотке и Камчатке. Согласно данной информации, новое военное подразделение должно быть создано в 2018 году, а контролировать оно должно воздушное пространство над Чукоткой, Камчаткой и Восточной Арктикой. Впоследствии территориальный охват подразделения расширится на юг – к Сахалину, Курильским островам и акваториям Охотского и Японского морей, сообщает ЕНВ.

В состав новой оборонной структуры должны войти разные части, в том числе, зенитные и радиотехнические войска, а также авиация. Любопытно, что в структуре воздушных сил произойдут определённые изменения. Вместо авиабаз планируется создать полки и дивизии.

СМИ также сообщают о том, что в основе новой армии будет 53-я дивизия ПВО, расположенная поблизости от Петропавловска-Камчатского, а также 317-й смешанный авиационный полк. Однако, официального подтверждения от российского военного ведомства пока не последовало. 

Метки: армия, Дальний Восток, инсайд, Минобороны

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Избран новый заместитель председателя комитета краевого парламентаИзбран новый заместитель председателя комитета краевого парламента
вчера, 15:40
Владимир Хмелев станет третьим по счету зампредом комитета по депутатской этике
Приморские чивники установили штраф за несоблюдение правил безопасности на льдуПриморские чивники установили штраф за несоблюдение правил безопасности на льду
вчера, 13:10
"Моржей" могут наказать в размере от пятисот до одной тысячи рублей
В России дан старт президентской кампании к выборам-2018В России дан старт президентской кампании к выборам-2018
18 декабря 2017, 11:50
По данным ЦИК, на пост президента страны претендуют более 20 человек

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+