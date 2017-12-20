Деятельность кафе "МИКАН" в ТЦ "Черёмушки" приостановлена по инициативе Роспотребнадзора

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении юридического лица ООО "МИКАН", осуществляющее деятельность в сфере общественного питания в кафе "MИКАН", расположенном в ТЦ "Черёмушки" по адресу: г. Владивосток, ул. Черёмуховая, 15, в связи с поступившим обращением по фактам несоблюдения законодательства в сфере питания, возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках административного расследования, проведен осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, принадлежащих данному юридическому лицу, а также назначена и проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в ходе которых установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 3.1.7.2817-10 "Профилактика листериоза у людей", СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СанПин 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" а именно: нарушается технологический процесс приготовления пищи, не обеспечивается должным образом производственный лабораторный контроль факторов окружающей и производственной среды, контроль качества и безопасности продукции на всех этапах ее приготовления и реализации, в том числе по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, не обеспечивается эффективное проведение дезинсекционных мероприятий (в помещении кафе обнаружены тараканы) и т.д.

По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ и направлен по подведомственности в Первореченский районный суд г.Владивостока. Последний, исследовав материалы административного дела, установил в действиях ООО "МИКАН" состав и событие вменяемого административного правонарушения и постановлением от 04.12.2017 г. назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе "MИКАН" сроком на 60 суток.