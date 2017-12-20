ЕС и Индонезия решат проблему палестино-израильского конфликта

Европейский союз разделяет точку зрения, что только совместное решение двух конфликтующих государств может привести к мирному урегулированию процесса. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, в Европейском союзе считают, что единственное реальное разрешение конфликта между Израилем и Палестиной лежит в будущих договоренностях между двумя сторонами, сообщает ЕНВ.

Она обратила внимание представителей СМИ на резолюцию ООН 1967 года, где содержится требование к выводу израильских войск из территорий, которыми Израиль завладел в результате Шестидневной войны. Госпожа Могерини обратилась к журналистам после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая завершилась накануне в Брюсселе. "Мы с министром иностранных дел согласились с тем, что мы должны продолжать работать над этим решением вместе, создавая правильные международные рамки для сопровождения возобновления прямых конструктивных переговоров между двумя государствами, в результате которых Иерусалим должен быть признан столицей обоих стран", - подчеркнула Федерика Могерини.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор выразил общее разочарование конгресса в связи с заявлением главы дипломатии ЕС Федерики Могерини об отказе ЕС признать Иерусалим столицей Израиля. По словам г-жи Могерини, ЕС в этом вопросе придерживается международного консенсуса и не изменит позицию.

"В то время, как ЕС апеллирует к сбалансированному подходу в решении вопроса статуса Иерусалима, на деле мы видим постоянный крен в сторону как минимум игнорирования многовековой связи великого города с еврейским народом, когда ЕС ошибочно принимал сторону Палестины, включая поддержку резолюции ООН, фактически отрицающей историческую связь евреев с Иерусалимом", - заявил Вячеслав Моше Кантор, комментируя это заявление.

Отметим, что Бельгия является последней страной в международном турне госпожи Ретно. До этого она посетила Иорданию и Турцию, где сопровождала президента Джоко Видодо. Глава Индонезии принял участие в экстренном совещании лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИК) в среду.

Ретно Марсуди сказала, что она обсудила на переговорах со своей коллегой из ЕС заключительное коммюнике ОИК, в котором отмечается, что государства-члены должны наложить политические и экономические ограничения на страны и компании, признающие оккупацию Израилем Восточного Иерусалима. Ретно Марсуди рассказала, что палестинский вопрос является "очень важным и приоритетным вопросом в индонезийской внешней политике".

Министр иностранных дел Индонезии и ее коллега со стороны ЕС также обсудили сложную ситуацию в Мьянме, в результате которой более полумиллиона человек с августа бежали через границу в Бангладеш из-за предполагаемого преследования. По мнению американского правительства, бегство людей является результатом "этнических чисток".

Ретно Марсуди согласилась с замечанием Могерини о ситуации в Мьянме, рассказав, что их коллега из Бангладеш сообщила о создании совместной рабочей группы по наблюдению за выполнением соглашения от 23 ноября. Напомним, согласно заявлению главы МИД Народной Республики Бангладеш Дипу Мони, этот процесс находится на заключительном этапе. "Мы надеемся, что наши рекомендации будут реализованы через два месяца", - коротко заключила она.