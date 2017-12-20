Благотворительный аукцион в ЦСИ "Заря" собрал более полумиллиона рублей

Центр современного искусства "Заря" подвел итоги благотворительного аукциона. По результатам торгов общая сумма собранных средств составила более полумиллиона рублей. Все деньги, вырученные от продажи лотов выше стартовой цены – а это 268 050 рублей – будут направлены в пользу детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщает ЕНВ со ссылкой на организаторов.

"Мы проводили аукцион в третий раз, и из года в год он получает поддержку союзников и постепенно расширяет географию участников. Мы довольны полученным результатам. Однако продажа работ и сбор средств – значимая, но не единственная задача аукциона. Для нас также важно объединить сообщество через общую благотворительную цель и привлечь внимание общественности к социальным проблемам, таким как сиротство. Мы благодарны всем, кто нам помогал, и очень рады за тех, кто приобрел прекрасные работы в коллекцию", – комментирует результаты аукциона главный куратор ЦСИ "Заря" Алиса Багдонайте.

На аукцион свои работы предоставили художники из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Берлина, Токио. Из 57 лотов было куплено 46. Самыми дорогими стали картина из серии "Роботреализм" владивостокского художника Ильяса Зинатулина (60 000 руб.), а также "Слава народному искусству" Виктора Серова (40 000 руб.) и работа "Из серии Братушки-философы. Конфуций" Андрея Камалова (40 000 руб.). За многие лоты развернулась настоящая "борьба". Так, произведение "Совершённый подход" Кирилла Крючкова превысило стартовую стоимость почти в семь раз (20 000 руб. при стартовой в 3 000 руб.), а "Полынь" Алексея Короткова — в четыре.

По условиям аукциона, стартовая цена проданного лота остается художнику, а всё, что выручено свыше этого, направляется на благотворительные цели. Однако многие художники внесли свой вклад, передав в помощь детям и часть стартовой цены. Например, арт-дуэт "ЕлиКука" направил на благотворительность треть от стартовой цены (10 000 из 30 000), а Камато Юкико – всю сумму (15 000 рублей за лот "Стараться, прилагать усилие").

В этом году при поддержке фонда "Тепло наших рук" ЦСИ "Заря" помогает детям-сиротам до 4 лет, длительное время находящимся в медико-социальном отделении Краевой детской клинической больнице №2. Целью аукциона стал сбор денег на новую оборудованную детскую площадку во дворе больницы. Такая площадка – это не яркий подарок и красивая акция, а необходимый инструмент для социализации и почти единственный доступный детям способ для игр, досуга и развития. "Я благодарю всех причастных к проведению благотворительного аукциона: организаторов мероприятия, отзывчивых художников и неравнодушных участников. ЦСИ "Заря" собрал значительную сумму на приобретение игрового оборудования для уличной детской площадки", — отметила директор фонда "Тепло наших рук" Ирина Наркевич.

Партнёрами аукциона выступили галерея современного искусства "Арка" и благотворительный детский фонд "Тепло наших рук". В этом году свои работы на аукцион выставили Василий Галактионов, Пётр Горелов, Андрей Дмитренко, арт-группа "ЕлиКука", Ильяс Зинатулин, Лилия Зинатулина, Андрей Камалов, Юкико Камата, Валентин Карпов (33+1), Сергей Кирьянов, Александр Киряхно, Денис Коробов, Алексей Коротков, Алексей Круткин / Лёха Г., Кирилл Крючков, Мария Ламзина, Валентина Ластова (33+1), Максим Листопадский, Владислав Лукьянович, Евгений Макеев, Павел Немтин, Владимир Погребняк, Петр Работник (33+1), Данил Сахаров, Виктор Серов, Алексей Сухов, Ксения Тимко, Илья Торт (33+1), Сергей Черкасов, Устина Яковлева, EVOL.

Среди гостей аукциона были ценители искусства, благотворители, представители бизнеса и культурных учреждений, в частности, первая леди Приморья Светлана Тарасенко, директор музея современного искусства "Артэтаж" Александр Городний, главный редактор журнала "Собрание Exclusive" Татьяна Варнакова и многие другие.