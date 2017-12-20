Четыре человека погибли в результате пожара в японском городе Сайтаме

Четыре человека погибли и, по меньшей мере, восемь человек получили ранения в воскресенье в результате пожара в салоне интимных услуг в Сайтаме, к северу от Токио. Об этом рассказали в местной полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Возгорание произошло вчера, около 14 часов по местному времени в трехэтажном здании на последнем этаже, где располагалась мини-котельная. В результате инцидента шесть мужчин и пять женщин попали в больницу. Однако, мужчина примерно сорока лет и две девушки примерно двадцати позже скончались. Еще один человек погиб на месте. В настоящее время одна девушка сейчас находится в критическом состоянии, в то время как другие пострадавшие, как сообщается, получили травмы легкой и средней тяжести.

В ликвидации возгорания приняли участие около 20 пожарных расчетов. Его очаг находился в 500 метрах к северу от станции Омия. Пожарные выехали на место пожара после вызова по телефону, в ходе которого дозвонившаяся сообщила, что помещение было наполнено дымом, а те, кто был внутри него, не могли выбраться.

Потребовалось пять часов, чтобы затушить огонь в здании общей площадью 195 квадратных метров. По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, было ветрено, и из здания начал выходить черный дым. В заведении "Кавайи Омия", расположенном во взрослом развлекательном центре, ранее не было обнаружено нарушений в области противопожарной защиты. Пожарная служба города Сайтама проводила здесь инспекцию в последний раз в июне прошлого года. Впрочем, предписание заведению все же вынесено было. Так, в ходе проверки было обнаружено, что часть предметов в коридоре, могли помешать эвакуации людей, и ведомство предписало руководству убрать их. Сообщается, что управляющий заведением выполнил данное требование.