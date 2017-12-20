Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

18 декабря 2017, 15:20
Четыре человека погибли в результате пожара в японском городе Сайтаме

Четыре человека погибли в результате пожара в японском городе Сайтаме

Возгорание произошло во время сеанса интимных услуг

Четыре человека погибли и, по меньшей мере, восемь человек получили ранения в воскресенье в результате пожара в салоне интимных услуг в Сайтаме, к северу от Токио. Об этом рассказали в местной полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Возгорание произошло вчера, около 14 часов по местному времени в трехэтажном здании на последнем этаже, где располагалась мини-котельная. В результате инцидента шесть мужчин и пять женщин попали в больницу. Однако, мужчина примерно сорока лет и две девушки примерно двадцати позже скончались. Еще один человек погиб на месте. В настоящее время одна девушка сейчас находится в критическом состоянии, в то время как другие пострадавшие, как сообщается, получили травмы легкой и средней тяжести.

В ликвидации возгорания приняли участие около 20 пожарных расчетов. Его очаг находился в 500 метрах к северу от станции Омия. Пожарные выехали на место пожара после вызова по телефону, в ходе которого дозвонившаяся сообщила, что помещение было наполнено дымом, а те, кто был внутри него, не могли выбраться.

Потребовалось пять часов, чтобы затушить огонь в здании общей площадью 195 квадратных метров. По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, было ветрено, и из здания начал выходить черный дым. В заведении "Кавайи Омия", расположенном во взрослом развлекательном центре, ранее не было обнаружено нарушений в области противопожарной защиты. Пожарная служба города Сайтама проводила здесь инспекцию в последний раз в июне прошлого года. Впрочем, предписание заведению все же вынесено было. Так, в ходе проверки было обнаружено, что часть предметов в коридоре, могли помешать эвакуации людей, и ведомство предписало руководству убрать их. Сообщается, что управляющий заведением выполнил данное требование.

Метки: пожар, Сайтама

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония расширила односторонние санкции в отношении КНДРЯпония расширила односторонние санкции в отношении КНДР
15 декабря 2017, 17:10
Под санкции впервые попали 19 северокорейских фирм
В Японии определена дата отречения от престола императора АкихитоВ Японии определена дата отречения от престола императора Акихито
08 декабря 2017, 18:20
После отречения, наследный принц Нарухито восстанет на трон 1 мая 2019 года
Япония и Китай планируют создать систему предотвращения столкновений на воде и в воздухеЯпония и Китай планируют создать систему предотвращения столкновений на воде и в воздухе
07 декабря 2017, 17:10
К этому соглашению стороны шли 10 лет

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+