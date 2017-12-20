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В мире

18 декабря 2017, 15:00
В Северной Корее прошли торжественные мероприятия в память о Ким Чен Ире

В Северной Корее прошли торжественные мероприятия в память о Ким Чен Ире

Второй руководитель страны скончался шесть лет назад

В Северной Корее вчера прошли памятные мероприятия, посвященные шестой годовщине смерти Ким Чен Ира. С раннего утра северокорейцы возлагали цветы перед большими бронзовыми статуями Ким Чен Ира и его отца Ким Ир Сена, расположенными на холме Мансу в центре Пхеньяна, сообщает ЕНВ.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир были первыми двумя лидерами Северной Кореи, которая является единственной в мире социалистической страной с семейной династией в своём руководстве.

Среди тех, кто возлагал цветы, был Ким Чен Чхоль – средний сын Ким Чен Ира. Официальная газета Северной Кореи "Нодон синмун" опубликовала на своей первой странице статью, посвященную Ким Чен Иру, в которой говорится о том, что его "заветы и подвиги послужили движущей силой для достижения чудес в эпохе защиты социализма и создания процветающей страны". В газете также отмечается, что северокорейцы должны продолжать стремиться к достижению грандиозного плана национального процветания, изложенного Ким Чен Иром, "единомышленно объединяясь" вокруг нынешнего лидера.

Напомним, в прошлом году Северная Корея провела поминальную службу, посвященную пятой годовщине смерти Ким Чен Ира, который умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет. Тогда на мероприятии присутствовал нынешний лидер страны Ким Чен Ын и тысячи официальных лиц. Мемориальная служба, как правило, проходит, на территории Кымсусанского мемориального дворца Солнца в Пхеньяне, где хранятся забальзамированные тела двух первых лидеров КНДР, деда и отца Ким Чен Ына.

Метки: дата, Ким Чен Ир, КНДР

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