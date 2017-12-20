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В мире

18 декабря 2017, 14:30
Миллиардер Себастьян Пиньера после оглашения предварительных результатов голосования, 17 декабря 2017 года

Миллиардер Себастьян Пиньера вернулся на пост президента Чили

Второй тур национальных выборов в республике прошел в минувшее воскресенье

Миллиардер-консерватор Себастьян Пиньера одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили в воскресенье, 17 декабря. Его противником был левоцентрист Алехандро Гильер. Таким образом, Чили стала очередной южноамериканской страной, совершившая "разворот направо", сообщает ЕНВ.

В ходе агитационной кампании стал очевидным раскол среди чилийского общества. Себастьян Пиньера, который уже был президентом страны в период с 2010 по 2014 годы, воспользовался им и сплотил консервативно настроенных избирателей вокруг своих лозунгов по сокращению налогов для бизнеса, удвоению темпов экономического роста и устранению нищеты.

Его оппонент, сенатор Алехандро Гильер накануне в своей речи в отеле в Сантьяго назвал своё поражение на выборах "суровым" и призвал своих сторонников отстаивать прогрессивные реформы уходящей с поста президента Мишель Бачелет. Данные выборы в Чили больше рассматривались как референдум по ее политике, в которой основное внимание уделялось сокращению неравенства за счет повышения доступности образования и пересмотра налогового кодекса.

Сторонники Себастьяна Пиньеры отпраздновали победу вечером в столице Чили Сантьяго. Несмотря на то, что ни один из кандидатов в президенты не предлагал смены экономической модели свободного рынка, победа Пиньеры подчеркивает продолжающийся "откат вправо" в странах Южной Америки после того, как в результате выборов глав государств Перу, Аргентины и Бразилии к власти также пришли правые консерваторы.

Сам Себастьян Пиньера назвал своего главного оппонента, бывшего журналиста и нынешнего сенатора Алехандро Гильеру, человеком, известным своей умеренностью, а также сравнил его с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В своей избирательной кампании Пиньера сделал ставку на поддержку добывающей промышленности. Чили является главным мировым производителем меди.

Себастьян Пиньера проиграл своему оппоненту в первом туре выборов, состоявшемся в ноябре. После этого его штаб постарался привлечь к голосованию менее состоятельных избирателей такими предложениями, как создание государственного пенсионного фонда и расширение сферы бесплатного образования. Далее Пиньера провел кампанию, направленную на оптимизацию налогового и трудового законодательства.

"Я проголосовал за Пиньеру, потому что я предприниматель. Я ценю свои усилия и не жду от правительства многого, - отметил на одном из участков избиратель Розарио Пома. – Я думаю, что при Пиньере улучшится инвестиционный климат".

Метки: выборы, Гильера, Пиньера, президент, Чили

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