В Китае создали аналог Tesla X, который в два раза дешевле

Как пишет South China Morning Post, китайский автоконцерн NIO ответил модели "икс" американского производителя Tesla, выпустив ES8 – семиместный электрический внедорожник. Анонс выпуска новой модели автоконцерна появился в минувшую субботу. Стоит китайский автомобиль почти в два раза меньше, чем Tesla X, сообщает ЕНВ.

В Пекине стоимость на ES8 в базовой комплектации автомобильной компании NIO, основанной в 2014 году, составляет 448 тыс. юаней (67 788 долларов США). Для сравнения, стоимость модели Tesla X в материковом Китае начинается от 836 тыс. юаней.

"Tesla – компания, которая основана в эпоху интернета, а мы уже основаны эпоху мобильного интернета, - говорит основатель и глава NIO Уильям Ли. – При производстве своих моделей мы используем мобильные технологии". По утверждению г-на Ли, это дает китайскому автопроизводителю преимущество над автомобилями западных компаний, таких как Tesla.

На внутреннем рынке электромобилей NIO конкурирует с Byton и Xpeng, которые также претендуют на то, чтобы стать крупными брендами в отрасли производства электрокаров в будущем, сопоставимыми с Tesla. Китайские компании намерены соперничать с Tesla благодаря применению смарт-технологий в своих автомобилях. Как отмечают национальные автопроизводители, их машины поддерживают подключение к интернету, а в функционале использованы новые технологии, которые учитывают запросы китайских потребителей. Рост этих компаний объясняется поддержкой китайских властей. В КНР существует лицензирование на производство электромобилей, которое проводится в рамках национальных стратегий по сокращению уровня загрязнения, а также зависимости от импортируемой нефти. В результате, страна стала крупнейшим в мире рынком электромобилей и уже обошла Соединенные Штаты.

NIO ES8 будет поставляться на рынок с системой помощи водителю, автопилотом, автоматическим экстренным торможением и другими важными функциями. Автомобиль оснащен системой искусственного интеллекта под названием NOMI, с помощью которой можно регулировать температуру, делать фотографии и включать музыку голосовыми командами. К новой модели NIO идет зарядное устройство NIO Power, с помощью которого можно подзарядить севшую батарею за три минуты.

К 2020 году компания планирует построить более 1100 станций электроснабжения по стране. NIO также введет курсирование мобильных фургонов, оснащенных аккумуляторными батареями и зарядными устройствами для электрокаров. "Я сомневаюсь, что Тесла сможет предлагать подобные услуги в Китае", - отметил г-н Ли. Он добавил, что текущая цена ES8 должна приносить значимую прибыль, при этом, по его словам, она будет увеличиваться по мере роста компании.

Несмотря на то, что компания NIO работает в 40 странах мира, а ее суммарный штат составляет более четырех тысяч сотрудников, в настоящее время основной спрос на ее электрокары сохраняется только в КНР. В компании отметили, что первые продажи ES8 в Китае начнутся в первой половине 2018 года. Однако, каков будет годовой объем выпущенных машин пока не известно. Президент компании Цинь Лихун лишь отметил, что производственные мощности NIO позволяют производить от 50 до 100 тысяч единиц в год благодаря сотрудничеству с JAC Motors (китайским автопроизводителем со штаб-квартирой в провинции Аньхой, - прим. ред.).

По данным Международной организации автопроизводителей 28.03 млн. электромобилей были проданы в Китае в 2016 году, что обгоняет 26,55 млн. автомобилей, проданных в Японии, США и Германия вместе взятых.