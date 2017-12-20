Китай ограничит количество судов океанического промыслового флота

В составе океанического промыслового флота Китая к концу 2020 года должно быть не более 3000 судов, а рост количества промысловых предприятий будет "нулевым" по отношению к уровню 2016 года. Такие ограничения ввело Министерство сельского хозяйства КНР, которое выработало национальную программу развития океанического рыболовства на 2016-2020 гг, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

История развития китайского океанического рыболовства берет начало в 1985 году. Особенно высокие темпы роста в нем наблюдались в предыдущей, 12-й пятилетке (2011-2015 гг.), это сделало страну одной из крупных промысловых держав. Но одновременно с быстрым развитием возникла необходимость в трансформации модели развития отрасли и проведении апгрейда, о чем идет речь в представленной Минсельхозом программе. Размер флота, отмечается в ней, должен носить стабильный характер, его качество следует повысить, а нормативное управление и международное сотрудничество в данной сфере необходимо активизировать для повышения имиджа флота.

Согласно программе, требуется стабилизировать и оптимизировать рыбный промысел в открытом океане, укреплять и повышать уровень рыболовства, ведущегося на основе сотрудничества с другими странами в Азии, Африке и Латинской Америке, а также принимать активное участие в классификации и планировании в области полярного промысла.

Отметим, Россия является лидером по рыбы в Китай. Из России только в мае текущего года было вывезено в Китай рыбы и рыбопродуктов 589,18 тыс. тонн, что на 30,2% больше к АППГ. В денежном отношении российский экспорт в Китай рыбы и рыбопродуктов тоже существенно вырос.

Государственный банк развития Китая заявил о намерении инвестировать миллиард рублей в создание торговой биржи рыбы и морепродуктов в российском Приморском крае. В тестовом режиме биржа функционировала в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и в ходе торгов были заключены сделки на 51 миллиард рублей.