В России дан старт президентской кампании к выборам-2018

В понедельник, 18 декабря "Парламентская газета" публикует Постановление Совета Федерации О назначении выборов Президента Российской Федерации. Документ был принят на заседании палаты 15 декабря. Выборы состоятся 18 марта 2018 года, сообщает ЕНВ.

В соответствии со статьей 81, пунктом "д" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: Назначить выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко

Фактически дата опубликования постановления палаты регионов является стартом избирательной кампании. Проект постановления Совета Федерации был принят в минувшую пятницу единогласно. Дата президентских выборов-2018 совпала с днём воссоединения Крыма и России. Это стало возможным после вступления в силу поправок, которые были внесены в закон о выборах Президента РФ в 2017 году.

Правила назначения даты выборов на высший пост в стране, которая устанавливается Совфедом, регулируется Конституцией и федеральным законодательством. Алгоритм следующий: днём голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих президентских выборах.

В предыдущий раз, на выборах в 2012 году голосование состоялось в марте, а второе мартовское воскресенье 2018 года приходится на 11-е число. При этом в законе есть уточнение - если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента, "совпадает с днём, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день", выборы назначаются на следующее воскресенье. В будущем году на вторую неделю марта приходится Международный женский день. Именно поэтому дата выборов главы государства не могла быть назначена на 11 марта. В соответствии с действующим законом эта дата была перенесена на 18 марта.

Официальный старт президентской кампании к выборам-2018 будет дан 18 декабря. "Самая главная задача для всех - для ЦИК, властей, гражданского общества - сделать всё, чтобы эта выборная кампания стала эталонной", - подчеркнула ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Согласно российскому законодательству, Президентом России может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет и постоянно проживающий в России не менее 10 лет. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на пост президента страны претендуют более 20 человек. Однако узнать, кто станет законным кандидатом мы сможем только после 18 декабря.

Кандидату-самовыдвиженцу после старта избирательной кампании необходимо собрать группу избирателей численностью не менее 500 человек, обладающих избирательным правом, и провести её собрание. Затем в течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента РФ лично обратиться в ЦИК РФ с письменным ходатайством о регистрации группы избирателей, к которому необходимо приложить пакет документов, установленных законодательством о выборах.

Политическая партия может выдвинуть только одного кандидата. Решение об этом принимается на съезде партии. Затем её уполномоченные представители в течение 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента РФ представляют в ЦИК РФ решение съезда политической партии о выдвижении кандидата, а также установленный законом пакет документов.

Кандидаты на высший государственный пост обязаны к моменту представления документов в ЦИК РФ закрыть все счета и вклады в иностранных банках, расположенных за границей и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов (в частности, ценные бумаги, договоры займа, кредиты в иностранных банках).

В свою очередь, ЦИК РФ в течение пяти дней со дня поступления документов, обязана принять решение о регистрации группы или уполномоченных представителей политической партии либо мотивированное решение об отказе в их регистрации.