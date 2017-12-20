Во Владивостоке ликвидирован наркопритон, который содержала беременная женщина

На территории Приморского края продолжается работа по ликвидации точек сбыта наркотиков и пресечению противоправной деятельности лиц, предоставляющих свои квартиры для потребления наркотических средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю ликвидировали притон для потребления наркотиков в одном из многоквартирных домов Первомайского района Владивостока. Организатором наркопритона являлась беременная женщина, 1980 года рождения.

Ежедневно квартиру посещали наркозависимые лица с целью употребления наркотических средств, часть наркотика предоставляя хозяйке помещения. При этом фигурантка, опасаясь уголовного преследования, впускала в квартиру только своих знакомых, по предварительной договоренности.

Собрав достаточную доказательную базу противоправной деятельности жительницы Владивостока, оперативные сотрудники провели обследование злополучной квартиры. В результате, обнаружены и изъяты использованные медицинские шприцы, ложка со следами копчения, курительные трубки и другие предметы для употребления наркотических средств. Стоит отметить, что на момент посещения квартиры сотрудниками полиции, в ней кроме подозреваемой, находились еще двое лиц, с явными признаками длительного употребления наркотиков. По завершению мероприятия они были доставлены в Краевой наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.