"Аврора" и ВГУЭС совместно начнут подготовку бортпроводников

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", приступает к совместной работе с Владивостокским Государственным Университетом Экономики и Сервиса (ВГУЭС) в области подготовки бортовых проводников, сообщает ЕНВ.

На днях состоялась деловая встреча руководства и представителей Авиакомпании и высшего учебного заведения Владивостока. На рабочем заседании обсуждались проведение различных видов практик студентов ВГУЭС на базе АО "Авиакомпания "Аврора", реализация долгосрочной программы первоначальной подготовки бортпроводников в Авиационном учебном центре "Авроры" из числа студентов ВУЗа. Также на встрече рассматривались вопросы трудоустройства выпускников ВГУЭС в Авиакомпанию.

Авиационный учебный центр АО "Авиакомпания "Аврора"" (АУЦ) является единственным в Приморском крае учебным центром, сертифицированным Росавиацией на право подготовки авиационного персонала по направлению "бортпроводник".

По итогам рабочего совещания принято решение о заключении договора о взаимовыгодном сотрудничестве на основании достигнутых соглашений.

Приоритетной задачей в ближайшее время стороны видят организацию первоначальной подготовки бортовых проводников как пилотный проект совместной работы.

В мае 2018 года планируется подготовка первой группы студентов ВГУЭС по программе профессионального обучения "Первоначальная подготовка бортпроводников ВС семейства AIRBUS-319/320/321".

Гарантией качества подготовки авиационного персонала в учебном центре Авиакомпании является наличие бессрочного сертификата Росавиации на право подготовки авиационного персонала и лицензии Министерства образования РФ на право ведения образовательной деятельности.

Инструкторско-преподавательский состав АУЦ - ведущие инженерно-технические специалисты, пилоты-инструкторы, бортпроводники-инструкторы – насчитывает более 50 человек, все имеют необходимую квалификационную подготовку по направлению деятельности.

Также АУЦ "Авроры" имеет двух преподавателей по английскому языку, сертифицированных Росавиацией в качестве рейтеров-экзаменаторов для обучения и проведения тестирования по профессионально ориентированному английскому языку на уровень по шкале ICAO.