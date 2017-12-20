Жителя Приморья наградили за героический поступок

Жителя Спасского района Приморья Евгения Василькова наградили медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах", сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Мужественные, грамотные и своевременные действия жителя Спасского района Евгения Василькова спасли жизнь 14-летнему мальчику, пробывшему под водой более 10-ти минут. Родители мальчика иначе как "чудом" спасение сына не называют. Дело в том, что Евгений Васильков, спасший мальчика, находился от места трагедии довольно далеко, на противоположном берегу озера, ширина которого достигает 150 метров.



Все произошло 11 июля 2017 года вечером. Пятеро подростков купались в озере микрорайона Междуречье, расположенного в городе Уссурийске. Выходя из воды, ребята услышали крики о помощи своего 14-летнего друга Егора и, оглянувшись, увидели, что он тонет. Никто из друзей Егора плавать не мог, поэтому подростки стали звать взрослых на помощь.

Услышав крики, один из отдыхавших на противоположном берегу озера мужчин Евгений Леонидович Васильков, бросился в воду и поплыл спасать мальчика. Обойти озеро быстро было невозможно из-за зарослей камыша, тропинка отсутствовала. Добравшись до предполагаемого места, мужчина еще около десяти минут нырял, не оставляя попыток найти утонувшего подростка, раз за разом ощупывая дно руками, но это не приносило результатов. Вода на дне была очень холодная и мутная.

Позже Евгений рассказывал СМИ, что практически потеряв надежду, нырнув в очередной раз, уже на последних силах, нащупал на дне озера голову ребёнка. У Евгения уже отсутствовал запас воздуха, но он из последних сил схватил мальчика за волосы и вытянул на поверхность воды.

Вытянув ребёнка на берег, мужчина понял, что мальчик не дышит. Пульс не прощупывался, ведь более десяти минут ребёнок находился под водой. Несмотря на то, что при таком долгом пребывании под водой оживить человека практически надежды нет, Евгений приступил к реанимационным действиям, дав указание друзьям Егора вызвать скорую помощь. Чудо произошло, и через четыре минуты непрерывного массажа сердца и искусственного дыхания у подростка появились пульс, и он начал дышать самостоятельно, не приходя в сознание.

По прибытию скорой медицинской помощи Евгений передал Егора бригаде врачей, которые уже знали о случившейся ситуации, приступили к интенсивной терапии и забрали Егора в больницу. Три дня Егор находился в реанимации, после чего пошёл на поправку. Рассказывая о произошедшем средствам массовой информации, родители благодарили спасителя их сына и назвали Евгения "вторым отцом", подарившим жизнь их ребенку.

Отметим, что знания и навыки по спасению людей на водах Евгений Васильков приобрёл во время семилетней работы водителем специального автотранспорта в "Тихоокеанской мостостроительной компании". За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность, а также умелые, решительные действия и высокое профессиональное мастерство в оказании первой доврачебной помощи, способствовавшие предотвращению несчастному случая с человеком на воде, Евгений Васильков награждён руководством Главного Управления МЧС России по Приморскому краю медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".