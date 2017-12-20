Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

17 декабря 2017, 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами

Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами

Некоторые эксперты называют биткойн "финансовым пузырем"

15 декабря, по данным биржи Coindesk, курс Bitcoin достиг нового исторического максимума и превысил 18 тысяч долларов. Вчера, 16 декабря, "Российская Газета" опубликовала новые данные: стоимость биткоина составила 19,06 тысячи долларов, а общая капитализация биткоина на этот момент составляла 316,5 миллиарда долларов. Некоторые эксперты называют биткойн "финансовым пузырем". Приморские специалисты с таким утверждением категорически не согласны, сообщает ЕНВ.

Аналитики Birinyi Associate составили график 10 наиболее крупных финансовых пузырей в истории. Если допускать, что биткойн — это тоже пузырь, то в рейтинге он занимает третье место после финансовой схемы по развитию долины Миссисипи в XVIII веке и ситуации с акциями Qualcomm в 1998-1999 годах, когда их стоимость подскочила за один день на 31%. А общая капитализация биткоина на этот момент составляла 316,5 миллиарда долларов, сообщается на портале.

Директор ВЦ "Софус" Дмитрий Узюм считает, что рост стоимости биткойна логически обоснован и ажиотаж, разворачивающийся вокруг криптовалюты, будет продолжаться как минимум 2-3 года. "Рост курса биткоина определяют люди. Волна "биткойномании" растет, спрос рождает предложение и увеличение ценности биткойна. Уникальность биткойна заключается в том, что рост монеты происходит посредством дефляционного процесса. Поэтому принцип "пузыря" здесь исключен. Условно, на 2 млрд человек производится всего 21 млн. монет, то есть, борьба за биткойн идет непрерывно, и сама по себе идея биткойна не предполагает краха, спрос на нее будет всегда и стоимость будет продолжать расти, как минимум, еще 2-3 года", – пояснил Дмитрий Узюм.

Директор "Центра блокчейн технологий" во Владивостоке Михаил Чупрынин согласен с коллегой: "Самая распространенная валюта с точки зрения известности – биткойн. Рост ее популярности растет, и будет продолжать расти. Видеокарта, например, стоит порядка 10 тыс. рублей, а майнер – от 70 (и это не самые удачные модели) до 270 тыс. рублей. При этом, оборудование раскупается как горячие пирожки. Соответственно, число желающих майнить растет, а возможность "чеканить" биткойн падает. Тем не менее, на дорогом майнере отбить затраты проще, чем на дешевом. Занимает это, как правило, около шести месяцев. Сегодня, при росте курса, и если вы удачливы, вложенные средства есть возможность вернуть и приумножить месяца за 3-4. Необходимо помнить также о рисках. При неверном подходе "возвращать" свои деньги можно будет не раньше, чем через год".

Напомним, около недели назад курс биткоина составлял 15 тысяч долларов. Также, специалисты прогнозируют, что критовалюта может подорожать еще в 20 раз.

Метки: Bitcoin, криптовалюта

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Мнения, комментарии (1)

Трейдер, 18.12.2017 10:47
Хотелось немного добавить. Биткоин надо рассматривать как инвестицию, и как правильно говорит последний эксперт, продавать его через год. Но, если вспомнить курс биткоин при 1000$, он может упасть за день до 400$ и очень сыграть на нервах инвесторов. Поэтому биткоин как инвестиция - очень рискованный актив. Если инвестировать то только те деньги про которые можно сразу забыть, не каждый сможет. Единственное что можно сделать, отдать в управление трейдерам, которые будут менять биткоин на другие коины, и тем самым принося прибыль (но влюбом случае инвестору нужно забыть о деньгах). И все бы хорошо, но вывод денег - это самая большая проблема. Даже если создадут в России крипторубль, и он будет меняться биткоин-рубль. Цена между ними будет незначительная и в добавок придётся платить налог.

Другие новости рубрики

КНР обсуждает проект высокоскоростной железной дороги Харбин-ВладивостокКНР обсуждает проект высокоскоростной железной дороги Харбин-Владивосток
вчера, 17:10
Сумма инвестиций в проект составляет $20 млрд
Китайские инвесторы намерены развивать молочное животноводство в ПриморьеКитайские инвесторы намерены развивать молочное животноводство в Приморье
вчера, 13:50
Китайцы намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 50 тысяч особей
Деятельность кафе "МИКАН" в ТЦ "Черёмушки" приостановлена по инициативе РоспотребнадзораДеятельность кафе "МИКАН" в ТЦ "Черёмушки" приостановлена по инициативе Роспотребнадзора
18 декабря 2017, 17:40
Решение по статье 6.6 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" вынес Первореченский районный суд

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+