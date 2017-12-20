Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами

15 декабря, по данным биржи Coindesk, курс Bitcoin достиг нового исторического максимума и превысил 18 тысяч долларов. Вчера, 16 декабря, "Российская Газета" опубликовала новые данные: стоимость биткоина составила 19,06 тысячи долларов, а общая капитализация биткоина на этот момент составляла 316,5 миллиарда долларов. Некоторые эксперты называют биткойн "финансовым пузырем". Приморские специалисты с таким утверждением категорически не согласны, сообщает ЕНВ.

Аналитики Birinyi Associate составили график 10 наиболее крупных финансовых пузырей в истории. Если допускать, что биткойн — это тоже пузырь, то в рейтинге он занимает третье место после финансовой схемы по развитию долины Миссисипи в XVIII веке и ситуации с акциями Qualcomm в 1998-1999 годах, когда их стоимость подскочила за один день на 31%. А общая капитализация биткоина на этот момент составляла 316,5 миллиарда долларов, сообщается на портале.

Директор ВЦ "Софус" Дмитрий Узюм считает, что рост стоимости биткойна логически обоснован и ажиотаж, разворачивающийся вокруг криптовалюты, будет продолжаться как минимум 2-3 года. "Рост курса биткоина определяют люди. Волна "биткойномании" растет, спрос рождает предложение и увеличение ценности биткойна. Уникальность биткойна заключается в том, что рост монеты происходит посредством дефляционного процесса. Поэтому принцип "пузыря" здесь исключен. Условно, на 2 млрд человек производится всего 21 млн. монет, то есть, борьба за биткойн идет непрерывно, и сама по себе идея биткойна не предполагает краха, спрос на нее будет всегда и стоимость будет продолжать расти, как минимум, еще 2-3 года", – пояснил Дмитрий Узюм.

Директор "Центра блокчейн технологий" во Владивостоке Михаил Чупрынин согласен с коллегой: "Самая распространенная валюта с точки зрения известности – биткойн. Рост ее популярности растет, и будет продолжать расти. Видеокарта, например, стоит порядка 10 тыс. рублей, а майнер – от 70 (и это не самые удачные модели) до 270 тыс. рублей. При этом, оборудование раскупается как горячие пирожки. Соответственно, число желающих майнить растет, а возможность "чеканить" биткойн падает. Тем не менее, на дорогом майнере отбить затраты проще, чем на дешевом. Занимает это, как правило, около шести месяцев. Сегодня, при росте курса, и если вы удачливы, вложенные средства есть возможность вернуть и приумножить месяца за 3-4. Необходимо помнить также о рисках. При неверном подходе "возвращать" свои деньги можно будет не раньше, чем через год".

Напомним, около недели назад курс биткоина составлял 15 тысяч долларов. Также, специалисты прогнозируют, что критовалюта может подорожать еще в 20 раз.