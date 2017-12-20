Скульптурная выставка "Холодная земля. Северные рассказы" открылась во Владивостоке

Все самые тёплые воспоминания из детства каждый человек показывает и рассказывает по-разному. У Татьяны Антошиной детство прошло в холодной Сибири. Именно оттуда автор перенес свои впечатления, воплотив их в композиции из скульптур, сообщает ЕНВ.

Каждая из скульптур установлена на специальном вагонном столике. В целом композиция символизирует дорогу, жизненный путь, а на заднем фоне мы можем увидеть сменяющуюся кадрами бело-серую природу, бесконечные, белоснежные поля, будто мы в действительности едем в вагоне поезда, и пейзажи в окошке меняются друг за другом.

Окунувшись в эту тему холода и света, действительно, можно мысленно оказаться в той самой холодной, но в то время согревающей от впечатлений и эмоций атмосферу Сибири. "Данный проект посвящён моей малой родине – Сибири. Он посвящён тем, кто отбывал ссылку в этом регионе, а также тем, кто вдохновил меня на творчество", – рассказала Татьяна.

Экспозиция Татьяны Антошиной "Холодная земля. Северные рассказы" продлится до 14 января в ЦСИ "Заря". Вход свободный.