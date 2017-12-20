Первый настоящий Японский рамен в России открылся во Владивостоке

Официальное открытие первого настоящего Японского Рамена на Дальнем Востоке состоялось 15 декабря. Теперь ежедневно любой желающий сможет в полной мере насладиться вкусом аутентичного японского блюда, сообщает ЕНВ.

Рамен (рамэн) - японское блюдо, состоящее из супа и пшеничной лапши. Фактически представляет собой национальный фастфуд, обладающий большой энергетической ценностью и запоминающимся вкусом. Первая раменная в России была создана при участии трех компаний: ООО "Марципан", японской корпорации "Хоккайдо Корпорэйшн" и ее официального представителя в России ООО "Пегас Эйч Си". Теперь четыре вида аутентичного рамена, а также национальные "пельмени" гёдза можно попробовать по адресу ул. Мордовцева, 3.

Проекту создания первой раменной в России предшествовали переговоры властей двух стран. Сотрудничество в области кулинарии эксперты называют "девятым пунктом" соглашений между лидерами государств Синдзо Абэ и Владимиром Путиным. Перед открытием на постоянной основе организаторы владивостокской раменной в начале осени провели фестиваль "Kitchen Ramen". Четыре ресторана из Японии поочередно, в тестовом режиме готовили для приморцев национальное блюдо по секретным рецептам.

Как отмечает заместитель руководителя ООО "Пегас Эйч Си" Андрей Чурилов, настоящий Японский рамен во Владивостоке – это не классическое заведение, в котором все принадлежит одному собственнику. Владивостокская раменная скорее представляет собой площадку для компаний из Японии, готовых реализовывать свою продукции в России. В настоящее время аутентичные блюда из "страны восходящего солнца" готовятся по рецепту бренда "Кохаку" – популярного заведения из г. Саппоро, считающегося исторической родиной японского рамена.

По словам руководителя ООО "Марципан" Вадима Каракулина, предоставившего площадку для первого настоящего Японского рамена в России, директор "Кохаку" Васида Ёсими лично контролирует процесс приготовления блюд на владивостокской кухне. Более того, г-н Васида сам часто приезжает в столицу Приморья, и, во многом, именно он подготовил и обучил персонал открывшегося заведения.

"Еще летом этого года нам предложили предоставить площадку для японского рамена во Владивостоке, – рассказал в ходе пресс-конференции Вадим Каракулин. – Мы с интересом согласились реализовать этот проект, и нам были предоставлены чертежи и дизайн аутентичных японских раменных, что мы и воплотили здесь спустя несколько месяцев".

"После этого в стенах нового заведения началась реализация проекта японского рамена во Владивостоке, когда по инициативе Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии 4 японских ресторана представили свои блюда на вкус приморской публики. Это было исследованием целесообразности появления заведения аутентичного рамена в России. Приготовление блюд и обслуживание в нашей раменной осуществляется в том же стиле, что и в Японии, – добавил Андрей Чурилов.

Рамен в Японии – это блюдо на каждый день. Привычная еда для жителей этой страны состоит не из тех блюд, что мы привыкли видеть в меню наших японских ресторанов. Суши и роллы не являются распространённой пищей на Хоккайдо и в других регионах архипелага. "Рамен и гёдза, которые готовят здесь – вот любимая еда в Японии. Нет ни одного японца, который не любит рамен. Не так давно Владивосток был признан гастрономической столицей России, поэтому мы бы хотели, чтобы именно отсюда пошло распространение рамена по всей стране", – отметил в ходе пресс-конференции Андрей Чурилов.

После презентации первого настоящего японского Рамена на Дальнем Востоке, присутствующие смогли попробовать национальное блюдо, приготовленное по оригинальному рецепту. Бульон для рамена варится восемь часов, чтобы в блюде не чувствовался привкус свиных костей. Лапша также изготавливается по строгому традиционному рецепту, в Японии считается недопустимым, когда она не сохраняет свою форму и длину. "Приготовить рамен в домашних условиях практически невозможно, – подчеркнул на пресс-конференции шеф-повар заведения Александр Боровиков. – Чтобы готовить аутентичные японские блюда мне пришлось учиться в Японии 10 лет. Благодаря наставлениям г-на Васиды и других японских мастеров, мы можем готовить блюда максимально приближенные к тем, что подаются в заведениях города Саппоро".

Отметим, что учредителем "Хоккайдо Корпорэйшн" выступает Банк Хоккайдо, глава владивостокского представительства которого, Фумитоси Накагава, также присутствовал во время официального открытия. Он вместе со всеми продегустировал приготовленный на приморской кухне рамен, отметив оригинальность рецепта. "Я рад тому, что сейчас, когда угодно мы можем попробовать точно такой же рамен, как в Саппоро. Хотелось бы пожелать коллегам сохранять вкус проекта "Kitchen Ramen" и расширять сеть раменных как во Владивостоке, так и в других городах России", – отметил г-н Накагава.