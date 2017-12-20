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Фоторепортажи

17 декабря 2017, 12:40
Во Владивостоке состоялось открытие цырка
Во Владивостоке состоялось открытие цырка
Во Владивостоке состоялось открытие цырка
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Во Владивостоке состоялось открытие цирка

Большая часть зрителей были дети

Торжественное открытие Владивостокского государственного цирка после долгожданного ремонта состоялось в субботу, 16 декабря. Зрителями первого представления в обновленном цирке стали около двух тысяч человек, из них 1,3 тысячи - дети, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Праздничное настроение посетителям обеспечили с самого входа - юные приморцы получали в подарок воздушные шары, в холлах цирка их встречали аниматоры, аквагримёры, приглашали гостей принять участие в различных конкурсах с подарками, сфотографироваться на память.

Стать свидетелями долгожданного открытия цирка смогли около 1,3 тысячи юных приморцев – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся коррекционных школ, инвалиды, ребята из социально-реабилитационных центров, а также воспитанники цирковых студий региона и одаренные дети из разных районов края.

Руководитель Росгорцирка Дмитрий Иванов подчеркнул, что сегодня главный цирк Приморья отмечает свой второй День рождения. 

"Это красивейшее здание в России. Самое большое счастье для нас – видеть радость в ваших глазах, слышать ваши аплодисменты", – обратился он к собравшимся в зале.

После демонстрации небольшого видеоролика о Владивостокском цирке состоялась торжественная церемония перерезания ленты в честь его открытия – генеральный директор корпорации "Сибинжиниринг" Александр Ходнев вручил символический ключ от цирка главе Приморья, а Андрей Тарасенко – руководителю филиала Росгорцирка Дмитрию Иванову.

По мнению врио Губернатора, открытие цирка - настоящий подарок всем жителям Приморья, не только детям, но и взрослым, а также тем, для кого новый манеж станет вторым домом, будущим звездам цирковой эстрады.

Именно детские цирковые студии края открыли цирковое представление "Император львиц", которое подарил жителям и гостям города Росгорцирк сегодня.

Отметим, истории Владивостокского цирка более 100 лет. Впервые жители Владивостока увидели цирковое представление в 1885 году в цирке Ламбергера, располагавшемся на Светланской улице в Клубном овраге, сейчас это территория Матросского клуба.

С этого времени во Владивостоке поочередно открывались цирки разной направленности. Их общее число достигает десяти. В цирках выступали как русские, так и иностранные труппы. Об успехах цирка в городе свидетельствует тот факт, что, находясь во Владивостоке в мае 1891 года, цесаревич Николай, наследник царской короны, пожаловал в награду цирку 100 рублей.

31 декабря 1973 года жители Владивостока и Приморского края получили прекрасный подарок – новое здание цирка на Светланской. Авторами проекта являлись Соломея Гельфер и Георгий Напреенко, главным конструктором – Владимир Шемякин. Строился цирк с учетом сложного местного рельефа, который и помог архитекторам создать оригинальное, неповторимое по форме здание цирка.

Реконструкция здания Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. За это время старое здание оснастили самым современным оборудованием: здесь установлены датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, автоматизированная системы управления климатом. Крыша отремонтирована с применением современной сверхпрочной мембраны, которая, при правильной эксплуатации, может служить до 40 лет. Полностью реконструирован манеж, который теперь возможно использовать и как огромный бассейн или каток. Система вентиляции способна принимать 65 тысяч кубометров воздуха в минуту.

Метки: АПК, дети, цирк

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