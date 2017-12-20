Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

17 декабря 2017, 12:20
На новейшем модульном водолазном катере-катамаране ТОФ торжественно поднят Андреевский флаг

На новейшем модульном водолазном катере-катамаране ТОФ торжественно поднят Андреевский флаг

В 2018 году Тихоокеанский флот получит еще один новейший водолазный катер

На одном из причалов Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Улисс состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага поисково-спасательных судов ВМФ на новейшем многофункциональном модульном водолазном катере катамаранного типа "СМК-2177", сообщает ЕНВ.

В церемонии приняли участие руководители управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ТОФ, военнослужащие и гражданский персонал подразделений УПАСР, ветераны-спасатели.

Выступая на митинге, начальник УПАСР ТОФ капитан 1 ранга Максим Алалыкин отметил, что современный модульный катер с новейшим оборудованием существенно расширит возможности спасателей, позволит обеспечивать работу водолазных специалистов как в закрытых бухтах, так и во всей акватории залива Петра Великого при волнении моря до 4 баллов.

Также начальник управления отметил, что в следующем году Тихоокеанский флот получит еще один новейший водолазный катер, однако это будет уже судно другого проекта. На причале был зачитан приказ главнокомандующего Военно-Морским Флотом о приёме судна в состав ВМФ, после чего капитан 1 ранга Максим Алалыкин вручил флаг капитану судна Ивану Калащникову. Флаг был торжественно поднят на мачте "СМК-2177" под Гимн Российской Федерации.

После завершения митинга гости праздника, ветераны части смогли осмотреть новое судно, познакомиться с бытом экипажа.

Многофункциональный модульный катер "СМК-2177" стал вторым по счёту судном в серии из трёх катеров проекта 23370М. Он был построен в Орехово-Зуево и блоками переправлен для окончательной сборки в Приморье. Спущен на воду в августе 2017 года. По сравнению с кораблями прежнего проекта судно обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. 

Метки: катер, ТОФ, флаг

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Владивосток пока занимает третье место в списке самых узнаваемых городов РФВладивосток пока занимает третье место в списке самых узнаваемых городов РФ
вчера, 21:30
Голосование за самый узнаваемый город России продолжится до 30 декабря
Семь новых улиц появилось во ВладивостокеСемь новых улиц появилось во Владивостоке
вчера, 18:20
Одна из них – на острове Русский
Ректор ДВФУ Никита Анисимов избавился от приставки "и.о."Ректор ДВФУ Никита Анисимов избавился от приставки "и.о."
вчера, 16:30
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его на год

От первого лица

Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный

Самые популярные

Горячие обсуждения

17.12.2017 18:10
Золотая жила: Курс Bitcoin растет сумасшедшими темпами 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+