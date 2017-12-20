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Политика

16 декабря 2017, 13:10
Литвинов, Юртаев, Веркиенко – комиссия отобрала кандидатов в мэры города

Литвинов, Юртаев, Веркиенко – комиссия отобрала кандидатов в мэры города Владивостока

Тройка кандидатов отображает плюрализм в элитах

15 декабря прошел второй этап конкурса кандидатов в главы Владивостокского городского округа. В течение двух дней - 13 и 15 декабря - комиссия, сформированная на паритетных началах главой региона и муниципальной думой, отсеивала 56 кандидатов согласно условиям выдвижениям и регистрации, а также на основе профессиональных качеств претендентов и их видения развития города, сообщает ЕНВ.

В результате отбора кандидатов на замещение должности главы города Владивостока, конкурсная комиссия решила представить на рассмотрение депутатов думы города экс-руководителя краевого департамента стратегического планирования и генерального директора технохолдина SUMOTORI Виталия Веркеенко, временно исполняющего обязанности главы города Алексея Литвинова и экс-депутата гордумы, имеющего опыт работы в администрации Владивостока Александра Юртаева. Избрание мэра депутатами назначено на 21 декабря.

Избрание главы города из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса, проводится впервые. Эту модель федеральный законодатель включил в закон об общих принципах организация местного самоуправления (131-ФЗ) в 2014 году. Данная форма избрания главы муниципального образования является единственно возможной в городских округах и муниципальных районах Приморья.

Члены конкурсной комиссии голосовали за каждого кандидата в отдельности и за список в целом. По словам члена комиссии, директора департамента внутренней политики Приморского края Павла Ясевича, за каждого кандидата комиссия проголосовала единогласно, так же как и за список в целом.

"Смысл новой системы избрания мэра в том, чтобы муниципалитетами руководили не политики, которые склонны к обещаниям, закрытости и сосредоточению власти в одних руках, а профессиональные хозяйственники и грамотные управленцы, - отмечает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Трудно сделать ставку и конкретно определить сейчас, кто будет руководить городским хозяйством. Лично у меня эта процедура отбила желание следить за самим процессом, то же самое, согласно нашим исследованиям, можно сказать и о жителях города, которые теперь не могут избирать главу Приморья", - заключил эксперт.

Метки: выборы, мэр

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