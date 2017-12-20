В Приморье в результате ДТП погибла женщина

Вчера, 15 декабря, на 3 километре автодороги Артем-Находка-порт Восточный произошла страшная авария. На место происшествия прибыли наряд Госавтоинспекции и бригада скорой помощи, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Как стало известно, 29-летняя жительница Артема, находясь за рулем автомашины Тойота Чайзер, двигалась со стороны Владивостока в направлении Находки. Женщина не справилась с управлением и совершила столкновение с грузовой автомашиной Хино, двигавшейся по встречной полосе.

В результате автоаварии женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Стаж вождения автомобилистки – 4 года.

По предварительной информации, к возникновению аварийной ситуации привело превышение погибшей допустимой скорости движения. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда экспертиз.