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Общество

16 декабря 2017, 12:30
В Приморье в результате ДТП погибла женщина

В Приморье в результате ДТП погибла женщина

Жительница Артема ехала в направлении Находки из Владивостока

Вчера, 15 декабря, на 3 километре автодороги Артем-Находка-порт Восточный произошла страшная авария. На место происшествия прибыли наряд Госавтоинспекции и бригада скорой помощи, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Как стало известно, 29-летняя жительница Артема, находясь за рулем автомашины Тойота Чайзер, двигалась со стороны Владивостока в направлении Находки. Женщина не справилась с управлением и совершила столкновение с грузовой автомашиной Хино, двигавшейся по встречной полосе.

В результате автоаварии женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады скорой помощи. Стаж вождения автомобилистки – 4 года.  

По предварительной информации, к возникновению аварийной ситуации привело превышение погибшей допустимой скорости движения. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда экспертиз.

Метки: ДТП, МВД

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