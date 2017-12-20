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Экономика

16 декабря 2017, 12:00
Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 7,75% годовых

Это уже шестое за 2017 год снижение ключевой ставки

Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых, говорится на сайте регулятора. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сообщает ЕНВ.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза.

Отметим, что в начале декабря 2016 года ключевая ставка Банка России составляла 10%, а ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на уровне 12,7% годовых. С учетом принятого сегодня решения, ключевая ставка Банка России снизилась до 7,75%, а ипотеку можно получить по ставкам 9,5%. Таким образом, ставки по ипотеке снизились сильнее ключевой ставки Банка России.

Это уже шестое за 2017 год снижение ключевой ставки ЦБ. Предшествующее снижение было в октябре - на 0,25 п.п. Таким образом, в общей сложности за 2017 год регулятор снизил ключевую ставку на 2,25 п.п.

Как отмечается в сообщении Центробанка, принятое решение создаст предпосылки для приближения инфляции к 4%.

Следующее заседание Банка России, на котором возможно очередное снижение ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года, основные ипотечные кредиторы уже сейчас будут корректировать ценовые параметры своих продуктов с учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки.

Метки: Банк России, ипотека, ключевая ставка

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