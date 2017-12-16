Улюкаева приговорили к восьми годам строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Осужденный назвал приговор несправедливым, сообщает ЕНВ со ссылкой на РИА Новости.

Сумма штрафа эквивалентна взятке, которую получил Улюкаев. Домашний арест экс-министру засчитают в срок наказания.

Установлено, что Улюкаев получил взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина за действия, входящие в его служебные полномочия - подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти".

"Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", - решила судья Лариса Семенова.

Ранее обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.

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