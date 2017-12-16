Хоккейные сборные Южной Кореи и России проведут товарищеский матч накануне ОИ-2018

Матч между двумя сборными был запланирован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного главами хоккейных федераций двух стран в Москве. Корейская ассоциация хоккея с шайбой подписала меморандум о взаимопонимании с Федерацией хоккея России в Ледовом дворце ВТБ в Москве. Сборная Южной Кореи также участвует в турнире Кубка Первого канала, сообщает ЕНВ.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках развития хоккея. Так, соглашение предусматривает проведение тренировочных семинаров, а также проведение игр между национальными молодежными командами.

Национальные федерации пришли к соглашению о проведении матча между мужскими сборными России и Южной Кореи в олимпийском Пхенчхане. Матч состоится 10 февраля до начала олимпийского турнира. Эта игра станет последней для обеих стран перед главными соревнованиями четырехлетия. Отметим, что сборные Южной Кореи и России уже играли товарищеские матчи в марте этого года в Канныне.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил уверенность в том, что соглашение между странами позволит ускорить развитие хоккея в регионе Восточной Азии. Его коллега с корейской стороны Чонг Мон Вон отметил, что Южная Корея получила большую помощь от России в ходе подготовке к Олимпийским играм. "Я ожидаю, что подписание этого соглашения будет иметь большое значение для развития корейского хоккея", – сказал глава южнокорейской ассоциацией хоккея. – Мы окажем полное содействие российской сборной в ходе подготовки к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане".