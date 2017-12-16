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В мире

15 декабря 2017, 20:20
Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе, 14 декабря 2017 года

Страны ЕС заключили военное соглашение

Его подписали 25 стран

Страны Европейского союза (ЕС), в четверг, 14 декабря подписали соглашение о совместном финансировании, развитии и развертывании национальных вооруженных сил. Документ подписали 25 стран-участниц, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Впервые идея военного союзничества между странами объединенной Европы появилась после Второй мировой войны, однако в 1950-х годах она была заблокирована французским парламентом. Затем идее препятствовала Великобритания, которая опасалась создания армии ЕС.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал этот шаг "плохими новостями для врагов ЕС". Договор направлен на экономию средств стран-участниц ЕС, выделяемых на обеспечение обороны. Соглашение также направлено на снижение зависимости военных сил Европы от Соединенных Штатов. "Более полувека назад появилось амбициозное видение Европейского оборонного сообщества, но было недостаточно единства и мужества, чтобы воплотить его в жизнь, – сказал Туск о неудачной попытке 1950-х годов. – Тогда эта мечта противоречила действительности. Сегодня эта мечта становится реальностью", - отметил он в своем выступлении перед лидерами стран ЕС и их военных ведомств.

Из стран ЕС договор не подписали только Дания и Мальта, а также Великобритания, в которой не так давно состоялся референдум о выходе из Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон, чья победа на выборах в мае дала новый импульс усилиям по возрождению оборонного сотрудничества, приветствовал подписание исторического договора. Премьер-министр Голландии Марк Рутте заявил, что соглашение сделает ЕС более гибким в переговорах с зарубежными партнерами, а также во взаимодействии с НАТО.

Договор о постоянном структурированном сотрудничестве (Pesco) является проявлением единства и важный шаг в интеграции ЕС, отметили дипломаты. По мнению лидеров стран ЕС, подписание соглашения особенно важно в условиях выхода Великобритании из ЕС.

На подписании соглашения сказалась и критика президента США Дональда Трампа относительно низких расходов на оборону в Европе, а именно его заявления о том, что государства Европы больше не могут полагаться на США, если страны ЕС, являющиеся членами НАТО, не повысят отчисления в бюджет организации. "Печально, что нам нужен Дональд Трамп, чтобы принять правильное решение, но как бы то ни было, ЕС идет в верном направлении", - отметил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, который в свое время, в качестве главы МИД поддержал вмешательство НАТО в Косово в 1999 году, но выступил против войны в Ираке в 2003-м.

В отличие от прошлых попыток военной интеграции в Европе, на сей раз НАТО поддерживает проект. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, присутствовавший на встрече, предупредил о возможном дублировании военных функций, ведь двадцать две страны ЕС являются членами НАТО. "Должна быть согласованность между НАТО и Европейским союзом. Одни и те же страны могут столкнуться с противоречивыми требованиями от ЕС и НАТО", - отметил Столтенберг.

В то же время, остаются проблемы с финансированием будущих военных миссий ЕС. Фонд обороны ЕС еще не одобрен Европейской комиссией, хотя в регионе уже начались соответствующие исследования.

Также на встрече лидеров стран ЕС присутствовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Великобритания наряду с Францией являются крупнейшими в Европе военными державами и обладают ядерным оружием. В 2010 году государства создали Объединенные совместные экспедиционные силы для укрепления давних связей в области обороны. "Мы сталкиваемся с рядом угроз в Европе, - сказала Мэй. - Я совершенно ясно понимаю, что британские избиратели приняли суверенное решение выйти из ЕС, однако мы не собираемся оставлять свои обязательства в рамках обеспечения европейской безопасности ", - сказала она журналистам.

Метки: договор, ЕС, НАТО, оборона, саммит

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