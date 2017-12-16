ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк". В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу банка.

Банком России предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России функции временной администрации по управлению ПАО "Промсвязьбанк" возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка.

Промсвязьбанк занимает 9 место по величине активов среди российских банков, его активы составили 1,3 трлн. рублей на 01.12.2017. Он также входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн. клиентов — юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы Промсвзьбанка находятся во всех федеральных округах.