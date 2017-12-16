Требования к рыбной продукции в рознице обсудили в рамках выставки "Дни Дальнего Востока в Москве"

Росрыболовство предложило крупнейшим ритейлерам включиться в проект продвижения отечественной рыбной продукции "Русская рыба". Пути к высокому качеству и адекватной цене для конечного потребителя совместно искали Росрыболовство, Минпромторг России и представители топовых торговых сетей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отраслевая сессия состоялась в рамках деловой программы выставки "Дни Дальнего Востока в Москве", которая проходит в "Экспоцентре" с 14 по 16 декабря. Модерировал дискуссию заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Сергей Лобанов. Требования к рыбной продукции озвучили представители "Ашана", "Ленты", "МЕТРО Кэш энд Керри", "Х5 Ритейл Групп".

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обозначил возможности и ограничения отечественного рынка для поставок рыбной продукции с Дальнего Востока. Сначала он озвучил цифры: вылов российских рыбаков по результатам 2017 года приближается к 5 млн. тонн. При этом около 3,5 млн тонн, или 70% вылова, традиционно приходятся на Дальневосточный бассейн. Совокупно внутренний рынок потребляет 1,6 млн тонн в продуктовом весе, из них 600-650 тыс. тонн – с Дальнего Востока, прежде всего мороженая рыба и консервы.

Согласно целевым показателям стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года среднедушевое потребление рыбы в России с текущих 19-20 кг в год должно вырасти на 5-7 кг – это дополнительно 700-900 тыс. тонн рыбы в живом весе (300-400 тыс. продукции). "Ниша" должна быть заполнена в первую очередь современной продукцией из отечественной рыбы, разнообразной, качественной и доступной. Достичь эту цель можно только работая синхронно по всей товаропроводящей цепочке – от моря до конечного потребителя", – сказал Петр Савчук.

Так, в течение последних 2 лет проделана большая работа: отрасль, наконец, приступила к обновлению флота и строительству береговых заводов, способных эффективно добывать и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая будет формировать новый спрос на внутреннем рынке. Решена часть проблем с поставками рыбы с Дальнего Востока благодаря слаженному взаимодействию с ОАО "РЖД" и другими структурами, министерствами и ведомствами. "Работа в этом направлении продолжается, но первые результаты уже есть. Предстоит выработать механизм поддержки масштабного обновления изношенного подвижного состава для перевозки температурных грузов", – отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

При этом очевидно, что для увеличения объемов поставок и расширения ассортимент нужна координация с розничным звеном. Петр Савчук отметил в числе первостепенных необходимых изменений – прозрачное, честное ценообразование и качество, а также обозначил перспективные сегменты роста потребительского спроса. В первую очередь, это филе минтая – экологически чистый и полезный продукт, на который новая отраслевая стратегия делает основную ставку. Россия может потреблять не менее 150 тыс. тонн этой продукции. "В условиях ажиотажа на филе трески и роста его цены, потребности в замещении на внутреннем рынке дешевых и не самых полезных импортных аналогов – тилапии и пангасиуса, именно российское филе минтая может и должно стать драйвером внутреннего потребления рыбы и усиления продовольственной безопасности", – подчеркнул Петр Савчук.

Стартовым фактором является ценооборазование. Отпускная цена на филе минтая первичной заморозки в порту Владивостока – 140-150 руб./кг, в супермаркете Москвы – около 300-320 руб. При этом стоимость филе в Европе примерно 180 руб/кг. Очевидно, что в такой ситуации российский потребитель выберет мясо курицы, которое стоит в диапазоне 150-250 руб. Для продвижения и наращивания спроса, по мнению Петра Савчука, справедливая цена на филе минтая должна быть в 2 раза меньше. Заместитель руководителя также обозначил важность соблюдения нового технического регламента ЕАЭК, роль системы прослеживаемости и электронной ветеринарной сертификации в сохранении качества продукции. Он акцентировал внимание на вопросе дефростации рыбной продукции, подчеркнув, что недопустимо продавать такую продукцию под видом охлажденной. "Во многих столичных супермаркетах в последние годы стали популярны витрины или целые павильоны с дефростированой рыбой. Казалось бы, ничего плохого – покупатель может убедиться в свежести продукта и, придя домой, сразу приступить к приготовлению. Эффективный маркетинговый шаг, однако, зачастую продавцы допускают много нарушений", – сказал Петр Савчук.

Необходимо привести продукцию к качественному стандарту и внедрить регламент сроков хранения. Например, в Японии срок реализации охлажденной рыбы – 6 часов, после продукт убирают с прилавков. Дефростация в условиях крупной торговой точки возможна только при соблюдении технологического процесса, продавать такую продукцию нужно как размороженную, без обмана и надбавки, необходимо соблюдать при продаже температурный режим, правила гигиены и упаковки. Немаловажна осведомленность продавца о продукции. "Рыбу надо любить не на словах, а на деле", – образно выразил концепцию успешной продажи заместитель руководителя Росрыболовства.

Петр Савчук подчеркнул, что предприняты серьезнейшие шаги для создания условий, в которых можно и нужно создавать качественный продукт для российского рынка. "Понимаем, что торговля должна быть прибыльна. Речь о том, что комфортную норму рентабельности с продаж рыбы можно достичь после того, как будет кратно увеличен спрос на рыбу", – резюмировал он. Заместитель руководителя Росрыболовства предложил план совместных действий. Один из пунктов – разработка программы по развитию сбыта в отдельных, наиболее массовых сегментах рыбной продукции. Он напомнил, что Росрыболовство инициировало проект по активному продвижению отечественной рыбной продукции – "Русская рыба". "Приглашаем крупнейшие розничные сети поработать совместно под эгидой данного проекта. Цель – создание нового имиджа отечественной рыбы и формирование устойчивого потребительского спроса", – сказал Петр Савчук.

На сессии обсуждались другие этапы товаропроводящей цепочки. Председатель правления федеральной сети оптово-распределительных центров "РосАгроМаркет" Алексей Ванчугов отметил, что для повышения качества рыбной продукции на полке необходимо восстановить "среднее звено" – инфраструктуру между производителем рыбной продукции и торговым оператором. В этом направлении реализуется программа Минсельхоза России по созданию новых оптово-распределительных центров (ОРЦ). "Этим звеном занимались разве что в 50-е годы прошлого века, не удивительно, что сейчас риски по качеству переключаются на потребителя и закладываются в цену", – отметил Алексей Ванчугов. ОРЦ будут размещаться именно в местах потребления, а сборные грузы помогут сетям снизить логистические расходы.

Представители торговых сетей, напротив, говорили о высоких требованиях к качеству продаваемой продукции. В презентациях подробно и наглядно представлены все этапы "вхождения" в сеть и критерии отбора. Вместе с тем, сети делились и проблемами, выражая готовность решать их совместно. Например, директор по управлению категориями сети "Лента" Сергей Ермолаев констатировал с сожалением, что торговые операторы пока не могут работать напрямую с производителями или рыбодобывающими предприятиями. Есть поставщики, дистрибуторы, которые закупают большие партии на берегу, конечно, включая прибыль в стоимость рыбной продукции. "Мы заинтересованы исправить эту ситуацию, хотим работать напрямую и движемся в этом направлении. Например, по Мурманску. Посещаем предприятия, чтобы видеть, как организован процесс, как выглядит только что произведенный продукт и как он должен выглядеть на полке. Согласен с коллегами: рыбу нужно любить, чтобы ее продать", – отметил представитель "Ленты".